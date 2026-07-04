Un nuovo automezzo per il trasporto di sangue e plasma: ieri l’inaugurazione

CASTIGLIONE DEL LAGO – Un nuovo automezzo per la Confraternita di Misericordia di Castiglione del Lago. Si tratta di una Dacia Jogger trasformata e omologata, come prevede la normativa in materia, con sistemi e strumentazione necessari a trasportare in sicurezza il sangue e il plasma: oltre alla barra lampeggiante con sirena, l’auto è munita della vasca di raccolta, nonché degli accessori relativi al trasporto di eventuali frigoriferi.

La cerimonia di benedizione e di inaugurazione del mezzo si è svolta ieri pomeriggio presso la sede di Vitakraft Italia s.p.a. che ha sposato il progetto e ha contribuito all’acquisto dell’auto. Hanno partecipato all’evento il governatore della Misericordia di Castiglione Ivo Massinelli, il fondatore e amministratore delegato di Vitakraft Italia Claudio Sciurpa, il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, il consigliere regionale dell’Umbria Cristian Betti, il parroco di Castiglione del Lago don Marco Merlini, il presidente del Comitato Regionale dell’Umbria della Croce Rossa Italiana Mirco Pallotti, Manlio Bartolini in rappresentanza dell’associazione di volontariato Anpas e i rappresentanti delle forze di polizia del territorio.

Grande soddisfazione per tutti i volontari della Misericordia castiglionese, che si avvia al suo trentacinquesimo anno di attività a favore della propria comunità. «In tempi abbastanza difficili, anche per le associazioni benefiche del territorio come la nostra – ha affermato il governatore Ivo Massinelli – non è semplice portare a termine progetti impegnativi come l’acquisto di nuovi mezzi. L’acquisto è stato reso possibile dalla sensibilità e dalla straordinaria disponibilità personale del dott. Claudio Sciurpa, il quale si è dimostrato subito pronto a soddisfare le necessità della Misericordia con un proprio contributo che ha dato forza e ossigeno al progetto. Attualmente la Misericordia, oltre alle ambulanze, dispone anche di altri mezzi per il trasporto sangue, per il trasporto disabili e automezzi specifici per servizi sociali e di protezione civile, per un totale di 13 automezzi. Saluto i rappresentanti della USL Umbria 1 e li ringrazio per la fiducia che continuano ad avere nei nostri confronti. Un ringraziamento grandissimo va naturalmente a tutti i nostri volontari, senza i quali nessun contributo economico servirebbe a nulla».

Dopo il saluto del presidente della Croce Rossa Umbria Mirco Pallotti e di Manlio Bartolini per Anpas, il consigliere regionale Cristian Betti ha ricordato il ruolo centrale del volontariato che diventa fondamentale nelle situazioni emergenziali, come fu per il terremoto del 2016: «Fu un momento drammatico che mi vide sindaco di Corciano con il problema di ospitare i terremotati che, solo grazie ai nostri volontari, riuscimmo a risolvere in pochissime ore. Quando vedo intorno a me le divise colorate della Misericordia o della Croce Rossa, oltre naturalmente a quelle più istituzionali delle forze dell’ordine, io come cittadino mi sento tranquillo e protetto: significa che non siamo soli ma siamo sostenuti nelle difficoltà personali e nelle emergenze sociali».

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico: «Abbiamo tutti un rapporto splendido con i volontari della Misericordia e io personalmente con il governatore Massinelli, rafforzato nei drammatici mesi del Covid e dell’isolamento sociale di grandi fette di popolazione che avevano bisogni materiali concreti di sussistenza ma anche di sostegno umano: i comuni da soli non ce l’avrebbero mai fatta ad aiutare i cittadini. Il volontariato è una colonna del nostro Paese ma la politica non si può rassegnare ad abdicare al ruolo che ci impone la Costituzione nell’articolo 32: il volontariato deve essere un pezzo della sanità pubblica. Un grazie speciale a Claudio e a tutta la famiglia Sciurpa che investe nella sua azienda e investe su Castiglione del Lago».

«Mi fa veramente piacere – ha concluso gli interventi Claudio Sciurpa – esprimere la nostra soddisfazione come azienda nel dare un contributo. L’impegno di Vitakraft, azienda profondamente legata al territorio, è quello non solo di creare un valore economico ma anche di sostenere iniziative che migliorano concretamente la vita di questa comunità. Siamo orgogliosi ad aver partecipato all’acquisto di questo automezzo, uno strumento al servizio della salute, della solidarietà e della speranza. Grazie a tutti i volontari della Misericordia per la dedizione e l’impegno che mettono tutti i giorni al servizio della collettività: è un onore essere al vostro fianco».