UmbriaWine, proseguono i preparativi per la 4/a edizione che quest’anno non parla solo umbro, ma anche francese

Avviato un progetto di internazionalizzazione dell’evento, in programma nel centro storico di Perugia dall’11 al 13 settembre

PERUGIA – A due mesi circa dal ritorno di UmbriaWine sono importanti le novità che la manifestazione porterà per la sua attesa 4/a edizione. Il Festival, ideato e realizzato dall’associazione Open Mind, riunisce le più importanti cantine del vino umbro, quest’anno oltre 40, che dall’11 al 13 settembre si snoderanno con altrettanti stand tra le principali piazze e vie di Perugia tra cui: piazza della repubblica, piazza Matteotti, piazza Italia e Giardini Carducci.

UmbriaWine, evento realizzato con il sostegno di Fondazione Perugia, da quest’anno però si apre anche all’Europa. È stato avviato infatti un progetto di internazionalizzazione dell’evento che prevede la presenza di banchi d’assaggio di etichette francesi che saranno incluse nel percorso di degustazione 2026. Maggiori informazioni saranno svelate prossimamente.

UmbriaWine è un festival che punta a crescere e ad accogliere sempre più visitatori, sia dalla regione che da altri paesi, ed è proprio in questa ottica che si colloca la decisione degli organizzatori di unire etichette estere con quelle umbre che resteranno prevalenti.

Anche quest’anno per il terzo anno consecutivo UmbriaWine sarà sostenuto da Umbria Top Wines per proseguire il progetto di valorizzazione, promozione e conoscenza dei vini di qualità regionali grazie ai contributi CSR della Regione Umbria, con attività ed iniziative.

Torneranno per l’evento anche i gustosissimi food truck per completare l’esperienza eno-gastronomica. Insieme alle degustazioni, musica, conferenze, masterclass ed attività per tutte le età.

Info

www.umbriawine.it

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