Umbrialeft e Il Porco Rosso riportano il dibattito politico e Marx in centro a Perugia

Collaborazione tra l’associazione culturale e il circolo giovanile di via Alessi – Presentato il libro ‘A tu per tu con Il Capitale’ del filosofo Roberto Fineschi

Con l’evento di presentazione del libro ‘A tu per tu con Il Capitale’ (Laterza) del filosofo Roberto Fineschi, che si è tenuto giovedì 28 maggio negli spazi di via Alessi 1A, l’associazione culturale Umbrialeft e il circolo Il Porco Rosso hanno dato vita a una collaborazione per riportare nel centro storico di Perugia il dibattito e il confronto politico ad alti livelli, attraverso iniziative come appunto questa. All’incontro, insieme all’autore, sono intervenuti Stefano Vinti di Umbrialeft, Graziella Marini del circolo Il Porco Rosso e il professore Ambrogio Santambrogio dell’Università degli studi di Perugia. Sala piena e presenti tra il pubblico, oltre a diversi ragazzi, anche vari esponenti del mondo politico e sindacale.

“Con questo evento – ha spiegato Vinti – lanciamo una collaborazione con un circolo frequentato prevalentemente da giovani, da tanti giovani, e che si trova in pieno centro storico di Perugia, in particolare, in un periodo in cui si discute molto rispetto alle iniziative commerciali e sociali che si svolgono nell’acropoli e al nuovo regolamento introdotto dall’amministrazione comunale. Ciò sta creando una intensa dialettica tra i giovani, che riteniamo molto interessante. Altro elemento rilevante è quello di aver riportato Marx nel cuore di Perugia con questa bella operazione di divulgazione. Ci auguriamo sia la prima di una lunga serie di iniziative congiunte”.

E a proposito di “riportare Marx a Perugia”, per promuovere l’iniziativa lo stesso autore Fineschi aveva elaborato immagini create con l’intelligenza artificiale, che raffigurano Karl Marx passeggiare davanti la Fontana maggiore o, vestito in abbigliamento sportivo moderno, leggere Il Capitale seduto sugli scalini del duomo, in piazza IV Novembre, circondato da turisti e perugini. Il libro ‘A tu per tu con Il Capitale’, infatti, cerca di spiegare in modo semplice e a chiunque l’opera monumentale di Karl Marx.