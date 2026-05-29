Umbrialeft e Il Porco Rosso riportano il dibattito politico e Marx in centro a Perugia

Collaborazione tra l’associazione culturale e il circolo giovanile di via Alessi – Presentato il libro ‘A tu per tu con Il Capitale’ del filosofo Roberto Fineschi
Con l’evento di presentazione del libro ‘A tu per tu con Il Capitale’ (Laterza) del filosofo Roberto Fineschi, che si è tenuto giovedì 28 maggio negli spazi di via Alessi 1A, l’associazione culturale Umbrialeft e il circolo Il Porco Rosso hanno dato vita a una collaborazione per riportare nel centro storico di Perugia il dibattito e il confronto politico ad alti livelli, attraverso iniziative come appunto questa. All’incontro, insieme all’autore, sono intervenuti Stefano Vinti di Umbrialeft, Graziella Marini del circolo Il Porco Rosso e il professore Ambrogio Santambrogio dell’Università degli studi di Perugia. Sala piena e presenti tra il pubblico, oltre a diversi ragazzi, anche vari esponenti del mondo politico e sindacale.
“Con questo evento – ha spiegato Vinti – lanciamo una collaborazione con un circolo frequentato prevalentemente da giovani, da tanti giovani, e che si trova in pieno centro storico di Perugia, in particolare, in un periodo in cui si discute molto rispetto alle iniziative commerciali e sociali che si svolgono nell’acropoli e al nuovo regolamento introdotto dall’amministrazione comunale. Ciò sta creando una intensa dialettica tra i giovani, che riteniamo molto interessante. Altro elemento rilevante è quello di aver riportato Marx nel cuore di Perugia con questa bella operazione di divulgazione. Ci auguriamo sia la prima di una lunga serie di iniziative congiunte”.
E a proposito di “riportare Marx a Perugia”, per promuovere l’iniziativa lo stesso autore Fineschi aveva elaborato immagini create con l’intelligenza artificiale, che raffigurano Karl Marx passeggiare davanti la Fontana maggiore o, vestito in abbigliamento sportivo moderno, leggere Il Capitale seduto sugli scalini del duomo, in piazza IV Novembre, circondato da turisti e perugini. Il libro ‘A tu per tu con Il Capitale’, infatti, cerca di spiegare in modo semplice e a chiunque l’opera monumentale di Karl Marx.
“L’idea di questo libro – ha spiegato Fineschi – nasce dal bisogno di avere una introduzione più ‘popolare’ de Il Capitale, che è un volume di tremila pagine, contente una teoria estremamente complessa. Io cerco di dare un’infarinatura sui concetti fondamentali di questa teoria. La cosa più interessante è che l’idea è venuta all’editore Laterza, che mi ha contattato. Evidentemente anche la grande editoria dimostra un interesse per questo autore, che in qualche modo testimonia un più ampio interesse nell’opinione pubblica. Vuol dire che quella di Marx è una teoria che ha molto da dire ancora oggi”.
“Fineschi – ha commentato Santambrogio – ha fatto un lavoro straordinario. Innanzitutto perché ha ritradotto Il Capitale, che già di per sé è un lavoro enorme, ed è un lavoro che ha fatto benissimo. Inoltre ci ha fornito questo ottimo libro che, pur essendo veramente un’introduzione semplice, contiene però tutta la sostanza de Il Capitale, facendo capire perfettamente quello che Marx aveva in mente. Il Capitale è uno dei grandi lavori che hanno fatto e faranno sempre la storia dell’umanità. Tra l’altro Laterza ha inserito questo volume di Fineschi in una nuova collana il cui primo volume è stato dedicato alla Divina Commedia, questo per capire il senso dell’operazione di Laterza e l’importanza de Il Capitale”.