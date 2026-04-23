‘Umbria & Zes unica 2026’: a Gubbio l’incontro di Unicommercio sul ruolo dello Sportello unico

L’incontro sarà lunedì 27 aprile alle 16 alla sala Trecentesca del palazzo Pretorio

Lunedì 27 aprile alle 16 alla sala Trecentesca del palazzo Pretorio di Gubbio si terrà l’incontro ‘Umbria & Zes unica 2026’ focalizzato sull’area eugubino gualdese e la Valtiberina, promosso da Unicommercio, durante il quale numerosi esperti del settore discuteranno sul ruolo dello Sportello unico per lo sviluppo economico dell’Umbria. L’incontro, al quale parteciperà Marcello Lala, presidente nazionale di Unicommercio, sarà l’occasione per presentare in Umbria le attività di questa associazione di professionisti e imprese in ambito Zes.

All’evento, moderato dall’avvocato Giuseppe Ferraro, porterà in apertura i saluti Vittorio Fiorucci, sindaco di Gubbio, ai quali seguiranno gli interventi di Stefania Proietti, presidente della Regione Umbria, Franco Zaffini, presidente della X Commissione del Senato, e di un rappresentante della struttura di missione Zes. Molto importante sarà la presenza di Giovanni Palladino, responsabile Progetti istituzionali FS, CdA Trenitalia.

Tra i partecipanti al dibattito ci saranno professionisti esperti di Zes che daranno un loro contributo tecnico alla tematica dell’incontro: Michela Parlagreco, assessore allo sviluppo economico del Comune di Gubbio, Francesco Pace che farà una panoramica sull’economia umbra, Gianluca Laurenzi che proporrà il punto di vista giuridico, Fabio Solano che presenterà l’intervento Zes e portale di gestione, e Andrea Pausini che discuterà di procedure e business plan. Per informazioni: 342.5241672 (whatsapp).