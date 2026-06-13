Umbria Pride, la Polizia Locale informa sulle modifiche alla circolazione nel centro storico

Il Comando della Polizia Locale di Perugia informa la cittadinanza che, in occasione della manifestazione Umbria Pride, in programma nel pomeriggio di oggi, saranno adottate temporanee modifiche alla circolazione veicolare lungo il percorso interessato dal corteo al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in condizioni di sicurezza.

Il concentramento dei partecipanti è previsto alle ore 16.00 in piazza Fortebraccio, mentre la partenza del corteo è fissata per le ore 16.45.

La manifestazione interesserà il seguente percorso: piazza Fortebraccio, via Pinturicchio, Porta Pesa, via XIV Settembre, quadrivio Santa Croce, via Marconi, Largo Cacciatori, via Masi, via Indipendenza, piazza Italia e piazza della Repubblica.

Durante il passaggio dei partecipanti potranno verificarsi temporanee interruzioni della circolazione, rallentamenti e limitazioni al traffico nelle aree interessate e nelle zone limitrofe.

La Polizia Locale invita pertanto cittadini e automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni fornite dagli agenti presenti sul posto, programmando con anticipo gli spostamenti nel centro storico.

L’attività di regolazione del traffico sarà garantita per tutta la durata della manifestazione al fine di limitare i disagi e assicurare la sicurezza dei partecipanti e della cittadinanza.