Umbria Pride: esposta per la prima volta la bandiera del Pride da Palazzo dei Priori

In vista dell’Umbria Pride, che si svolgerà sabato 13 giugno, il Comune di Perugia ha scelto di esporre per la prima volta nella sua storia la bandiera del Pride da Palazzo dei Priori.

«Si tratta di un gesto simbolico ma dal forte valore politico e istituzionale, con cui la città afferma il proprio sostegno alla comunità LGBTQIA+ e il proprio impegno contro ogni forma di discriminazione. La bandiera del Pride rappresenta la libertà di essere sé stessi, il rispetto delle differenze e la tutela dei diritti di tutte e tutti.

In un tempo in cui i diritti non possono mai essere considerati acquisiti una volta per tutte, le istituzioni hanno il dovere di schierarsi dalla parte dell’inclusione, della dignità e dell’uguaglianza. Perugia lo fa con convinzione, riconoscendo il valore di una comunità che ogni giorno contribuisce a rendere la nostra città più aperta, più giusta e più accogliente.

L’Umbria Pride sarà un momento di festa, visibilità e rivendicazione. Per questo invito cittadine e cittadini a partecipare e a vivere questa giornata come un’occasione collettiva di affermazione dei diritti e di contrasto a ogni forma di odio, esclusione e violenza.»