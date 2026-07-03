Umbria Jazz, tornano i concerti del Conservatorio Morlacchi

Prosegue anche quest’anno dal 6 all’8 luglio, nell’ambito della 53^ edizione del festival, la collaborazione tra Umbria Jazz e il “Francesco Morlacchi” di Perugia: tre pomeriggi di concerti, dalle 16.30 e a ingresso gratuito, degli alunni e dei docenti dei corsi di jazz del Conservatorio, ospitati nell’Auditorium dell’Istituzione perugina di alta formazione musicale, in piazza Mariotti.

Si parte lunedì 6 luglio con l’esibizione del Laboratorio di Musica Contemporanea, gruppo di musicisti – 25 tra studenti e docenti – diretti da Lucio Perotti, seguito dal Michele Porcu Quintet, con The music of Ambrose Akinmusirè, e in chiusura di giornata il concerto del Leo Pugno Trio.

Martedì 7 luglio in apertura i 21 elementi del Vocal Ensemble, diretto da Elisabetta Antonini, seguito dal Francesco Brugnolo Quartet e poi dall’Edoardo Bettacchioli Quintet, con il progetto A Shade of Joe. Infine, nel programma di mercoledì 8 luglio, l’ensemble voci – chitarra – pianoforte Biennals e, a chiudere la tre giorni, il concerto dell’Orchestra Jazz del Conservatorio: 38 musicisti, diretti da Fabio Morgera, protagonisti di un tributo a Miles Davis.