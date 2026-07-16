Umbria Jazz, Donato ringrazia le forze dell’ordine

“Sicurezza garantita con professionalità nonostante un impegno straordinario”

PERUGIA – Un ringraziamento a tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che hanno garantito la sicurezza della città durante i giorni di Umbria Jazz. A esprimerlo è Antonio Donato, consigliere delegato alla sicurezza urbana del Comune di Perugia, che rivolge un plauso particolare alla Polizia Locale per il lavoro svolto in occasione di una delle manifestazioni più importanti del panorama musicale internazionale.

«Umbria Jazz ha richiamato in città decine di migliaia di persone, artisti di livello internazionale e un pubblico proveniente da ogni parte d’Italia e dall’estero. In un contesto così complesso, la sicurezza è stata assicurata grazie all’impegno quotidiano e alla professionalità di tutte le forze dell’ordine, che hanno operato con efficacia, coordinamento e grande senso di responsabilità.

Desidero rivolgere un ringraziamento particolare agli agenti e alle agenti della Polizia Locale che, pur essendo impegnati nei servizi dedicati alla manifestazione, hanno continuato a garantire senza interruzioni tutte le attività ordinarie a favore della cittadinanza: dalla viabilità ai rilievi degli incidenti stradali, dai controlli sul territorio agli interventi richiesti nei quartieri. Un impegno reso ancora più significativo dalla necessità di far fronte contemporaneamente a esigenze straordinarie e ordinarie, dimostrando un’elevata capacità organizzativa e una profonda conoscenza del territorio.

Il mio ringraziamento va anche alla comandante Nicoletta Caponi, che con competenza, esperienza e capacità di coordinamento guida il Corpo con equilibrio ed efficacia, soprattutto in occasione di eventi di grande complessità come Umbria Jazz.

Il risultato raggiunto è il frutto del lavoro di squadra tra Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e tutte le altre componenti impegnate nella sicurezza e nel soccorso pubblico. A tutte e a tutti rivolgo il mio più sincero grazie per la dedizione e il servizio resi alla città di Perugia.»