Umbria in rosa, settimana di screening gratuiti per la salute della donna

Ospedale Perugia: Open Day Menopausa giovedì 23 aprile ore 10-14 accesso diretto per colloqui informativi

Perugia, 21 aprile 2026 – In occasione dell’11ª Giornata nazionale della salute della donna – “Open Week”, promossa da Fondazione Onda ETS e rivolta agli ospedali con Bollino Rosa, l’Umbria aderisce con una settimana di iniziative gratuite dedicate al benessere femminile. L’Azienda Ospedaliera di Perugia pone l’attenzione alla donna in menopausa: una fase naturale della vita che richiede ascolto, prevenzione e un supporto specialistico mirato. Giovedì 23 aprile, dalle ore 10 alle 14, Open Day interamente dedicato alla menopausa presso gli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia (blocco P primo piano). Le donne over 50 potranno accedere liberamente, senza necessità di prenotazione, per ricevere consulenze gratuite e personalizzate. L’obiettivo è offrire un punto di riferimento concreto e immediato per affrontare i cambiamenti fisici ed emotivi legati a questa fase della vita. Durante la giornata sarà possibile usufruire di colloqui informativi e counseling multidisciplinari grazie alla presenza di un team di specialisti composto da ginecologi, ostetriche, urologi, senologi, nutrizionisti e psicologi, che lavoreranno in sinergia per fornire indicazioni su prevenzione, screening gratuiti, diagnosi precoce e qualità della vita in menopausa. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per promuovere la cultura della prevenzione e garantire un accesso semplice e diretto ai servizi sanitari, mettendo al centro i bisogni specifici delle donne in questa delicata fase.