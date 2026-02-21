Umbria: il tour dell’Orchestra Riciclata di Cateura è partito nel segno delle emozioni

Dopo i primi eventi ad Orvieto e Perugia, altre cinque tappe per portare musica e un messaggio di speranza nel domani

21 febbraio 2026 – È iniziato nel segno delle emozioni e dei giovani, il tour umbro dell’Orchestra Riciclata di Cateura (Paraguay), ensemble di 25 ragazzi che suonano strumenti musicali realizzati con materiali di scarto. Dopo l’esordio di giovedì ad Orvieto, in un teatro Mancinelli riempito dall’entusiasmo degli studenti della Rupe, venerdì è stata la volta di Perugia.

Nel capoluogo, l’Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura – diretta da Favio Chávez – è stata protagonista degli incontri che si sono svolti presso l’Università per Stranieri di Perugia, davvero emozionante anche nel coinvolgimento di studenti e docenti, e quindi al Conservatorio Morlacchi. In serata, il concerto al Teatro del Pavone.

Ora il tour dell’Orchestra Riciclata proseguirà questa sera, sabato 21 febbraio, a Foligno (ore 21 auditorium San Domenico), poi lunedì 23 febbraio a Todi (ore 21 cinema-teatro Nido dell’Aquila), mercoledì 25 ad Assisi (ore 21 palazzo del Monte Frumentario), giovedì 26 a Trevi (ore 21 chiesa di San Francesco) e sabato 28 febbraio a Terni (ore 16.30 chiesa di San Francesco). I biglietti sono acquistabili sul circuito Ticket Italia.

‘Il mondo ci manda spazzatura, noi gli restituiamo musica’: questo il motto de la ‘Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura’ che rappresenta perfettamente lo spirito di un progetto che, negli anni, ha calcato centinaia di palchi in tutto il mondo. La città di origine dell’orchestra, infatti, è Cateura, nata attorno alla più grande discarica di Asunción, dove povertà, criminalità e abbandono scolastico – il 40% dei ragazzi non finisce la scuola per necessità di lavorare – sono la norma. In questa realtà così difficile del Paraguay, la musica e la fantasia hanno acceso una luce di speranza, trasformando ciò che sembrava inutile, in pura bellezza sonora.

Il progetto ‘Suoni riciclati itineranti’, ideato dalla Fondazione ‘Fulvio Sbrolli’ di Terni, è patrocinato e sostenuto dai Comuni di Orvieto, Perugia, Todi, Foligno, Trevi e Assisi, Ambasciate del Paraguay in Italia e presso la Santa Sede, Regione Umbria, Valle Umbra Servizi, Umbria Energy, Banca Centro Toscana-Umbria, Fondazione Banca Centro Toscana-Umbria, Confartigianato Imprese Terni e Umbria, Associazione Regionale Cori Umbri.