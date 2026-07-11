Umbria Disco Flyers: il progetto che racconta la comunicazione visiva della nightlife umbra

Successo per la festa di autofinanziamento presso Paradiso 518 con Dj Ralf, Viceversa, Ricky L, Fabrizio “Fofo” Croce, Marco Cucchia e Eusebio.

Prosegue la campagna di crowdfunding per trasformare il progetto in una pubblicazione con l’aiuto di Emergenze Publishing, casa editrice di Edicola 518

PERUGIA – Si è svolta mercoledì 8 luglio, presso Paradiso 518 a Perugia, la festa di lancio della campagna di crowdfunding per la realizzazione di Umbria Disco Flyers, progetto di Gloria Sgombra che esplora e si immerge nelle atmosfere delle discoteche degli anni Ottanta, Novanta e Duemila in Umbria, attraverso la creazione di un archivio che ne ricostruisce la comunicazione visiva. Per l’occasione sono intervenuti alcuni dei protagonisti dell’epoca, Dj Ralf, Viceversa, Ricky L, Fabrizio “Fofo” Croce, Marco Cucchia e Eusebio che hanno raccontato storie e aneddoti accompagnandoli da una ricca selezione musicale.

I flyer nascevano per durare una notte. Oggi invece raccontano molto più di un singolo evento e custodiscono linguaggi visivi, tendenze musicali, identità collettive e frammenti di una storia culturale che rischia di andare dispersa. Per chi quelle notti le ha vissute, sono tracce di memoria e riconoscimento; per chi le scopre oggi per la prima volta, diventano una porta d’ingresso su un immaginario culturale in cui potersi riconoscere.

Gloria Sgombra, classe 1998, ha realizzato per la sua tesi di laurea una ricerca ambiziosa, con l’intento di ricostruire l’identità visiva della nightlife umbra dagli anni ’80 ai primi anni 2000 e restituire dignità e memoria a un patrimonio profondamente significativo per il territorio. Così è nato Umbria Disco Flyers, un archivio di oltre 900 documenti, che ritrae i lineamenti di una regione che è stata punto nevralgico di innovazione e creatività, di libertà e follia, e che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nightclubbing italiano ed europeo.

L’Umbria ha saputo anticipare i bisogni della società e alimentare i sogni e gli immaginari della gioventù dell’epoca, diventando un faro per l’espressione del sé e per le tendenze culturali emergenti. I locali che si sono susseguiti sul territorio umbro sono numerosi e non sempre facili da tracciare: l’archivio non pretende pertanto di essere esaustivo, e forse non lo sarà mai del tutto. Perché la memoria di chi ha vissuto quelle notti non è fatta di parole, fotografie o numeri, ma di emozioni che sfuggono a ogni tentativo di catalogazione.

Oggi Gloria, con l’aiuto di Emergenze Publishing, casa editrice di Edicola 518, da sempre attenta alla promozione e alla valorizzazione del territorio e dei suoi talenti, sta cercando di trasformare questo progetto in una pubblicazione, attraverso una campagna di crowdfunding avviata sul sito “Produzioni dal basso” (link: https://sostieni.link/40775) che ha già ottenuto importanti feedback ma non ha ancora raggiunto l’obiettivo minimo previsto.

Sostenere il progetto significa stringersi attorno a un racconto comunitario e favorire la diffusione di testimonianze di mondi che continuano a influenzare la comunicazione visiva e la musica del nostro tempo, ricordandoci la sacralità di ogni singolo momento condiviso, la ritualità del clubbing e la magia nascosta in ogni gesto e sguardo.