Umbria Danza Festival: si comincia all’Orto Medievale e si chiude con Balletti presso l’Arena Borgo Bello

Fino al 21 giugno la quinta edizione di UDF

Tempo, temi, corpi, movimento. TIME. TAKE YOUR TIME BACK. Con questo claim ha preso il via a Perugia la quinta edizione di Umbria Danza Festival, lo spazio-palco-progetto promosso da Dance Gallery, con la guida artistica di Valentina Romito, che porta in città (fino al 21 giugno) alcuni tra i migliori interpreti della danza contemporanea italiana e internazionale. Compagnie, coreografi, danzatrici, danzatori e spettatori condivideranno per tutto il tempo del festival temi e movimenti che offriranno spunti di riflessione, energia e bellezza.

GLI SPETTACOLI

Domenica 14 giugno si comincia alle 8 di mattina all’Orto Medievale di Perugia con Dedica_per l’orto medievale, di e con Sara Sguotti. Un gesto dedicato: al pubblico presente e a chi è lontano. La dedica di Sara Sguotti vive nella relazione con lo spazio, il suono e le persone che scelgono di condividerla, anche in silenzio. È un omaggio al passato, al presente e al futuro. Un movimento che nasce da ciò che circonda e genera legami infiniti: dall’estetica del luogo all’intimità dell’individuo, unendo ciò che è distante a ciò che è vicino, tracciando connessioni invisibili che esistono solo nell’immaginazione di chi guarda e di chi agisce.

Il lavoro cerca di riattivare una comunicazione nuova con il presente — quello del qui e quello dell’altrove — invitando chi partecipa a lasciarsi attraversare da una presenza sincera.

L’unico atteggiamento necessario è la sincerità.

Sempre domenica 14 giugno, da non perdere, alle ore 21 presso l’Arena Borgo Bello, BODY SWEATS (for Elsa), di Giorgia Lolli, con Vittoria Caneva, Elena Grappi, Maria Chiara Vitti, Giorgia Lolli. Lo spettacolo è un omaggio alla Baronessa Elsa von Freytag-Loringhoven (1874-1927), poetessa e artista d’avanguardia, apripista del movimento Dada. Il titolo è tratto dalla sua omonima collezione di poesie, manifesto erotico e proto-punk. Danza, lecture performance, lettura di poesie, workout: il sudore sarà una via per esplorare l’intrecciarsi di fatica e piacere, il legante di un collage eterogeneo di materiali danzati e testuali. Lettere d’amore tra amiche ed amanti.

Alle 22.30 del sabato chiusura di giornata con Balletti, di e con Daria Greco. Viene ricreata una classe di danza moderna in piena estetica anni Novanta: dopo un breve riscaldamento e la visione del videoclip scelto, la coreografia viene trasmessa passo dopo passo, frontalmente, attraverso conteggi, spiegazioni e ripetizioni, proprio come accadeva nelle sale prova di quegli anni.

Nel pomeriggio altri 2 spettacoli presso il Complesso di Sant’Anna.

UDF2026 con il patrocinio di Ambasciata di Francia, Institut Francais, Goethe Institut, Ambasciata d’Australia. Sostenuto da Ministero della Cultura (MiC), Regione Umbria, Comune di Perugia, Culture Ireland (Cultur Éireann), Umbria Cultura, Teatro Stabile dell’Umbria, Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria, CAMS, Fondazione Sant’Anna, Minimetrò, Istituto Comprensivo Perugia 1, istituto Comprensivo perugia 3 , Borgo Bello, Spazio Modu, Cooperativa DENSA, Ponte Solidale, POP UP, Sud Osteria Popolare, Casa degli Artsiti, Mono, FAI – Perugia, Gran Tour Perugia.

Informazioni e programma completo su: umbriadanzafestival.it