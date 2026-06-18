Umbria Danza Festival, arriva a Perugia il coreografo Adriano Bolognino

Venerdì 19 giugno all’Arena Borgo Bello il nuovo lavoro del giovane e acclamato coreografo italiano protagonista della scena internazionale della danza contemporanea

Dopo aver firmato la coreografia della Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 e dopo essersi affermato come una delle voci più interessanti della nuova danza contemporanea italiana, Adriano Bolognino arriva a Perugia con la sua nuova creazione Nella Neve, in programma venerdì 19 giugno alle ore 21.30, all’Arena Borgo Bell,o nell’ambito di Umbria Danza Festival 2026.

Coreografo pluripremiato, i cui lavori sono stati presentati in importanti festival e teatri nazionali e internazionali, Bolognino si distingue per una ricerca artistica capace di coniugare forza visiva, attenzione al gesto e una profonda sensibilità narrativa. La sua presenza rappresenta uno degli appuntamenti di punta della parte finale di Umbria Danza Festival, la manifestazione promossa da Dance Gallery che fino al 21 giugno propone a Perugia il meglio della danza italiana e internazionale.

Nella Neve è una creazione che affronta il tema della fragilità e della rinascita attraverso una potente metafora visiva. La neve, inizialmente lieve e quasi rassicurante, si trasforma progressivamente in una tempesta che mette alla prova i corpi e le relazioni. Attraverso il movimento, la coreografia racconta il passaggio dallo smarrimento alla consapevolezza, dalla caduta alla possibilità di rialzarsi, costruendo una riflessione poetica sulla capacità umana di attraversare il cambiamento.

Lo spettacolo sarà preceduto, alle ore 21, da Last Movement of Hope II – Organi, anch’esso firmato da Adriano Bolognino. Le due opere dialogano tra loro attorno ai temi della speranza, della vulnerabilità e della resilienza, offrendo al pubblico una serata interamente dedicata alla ricerca di uno degli autori più rappresentativi della nuova scena coreografica italiana.

L’edizione 2026 di Umbria Danza Festival, organizzata da Dance Gallery, propone fino al 21 giugno un programma che intreccia spettacoli, performance urbane, anteprime, prime nazionali, incontri e momenti formativi.

L’arrivo di Adriano Bolognino rappresenta uno dei momenti più significativi del cartellone, offrendo al pubblico umbro l’opportunità di incontrare da vicino un artista che, pur giovanissimo, è già protagonista di importanti produzioni nazionali e internazionali e che continua a contribuire al rinnovamento del linguaggio coreografico contemporaneo. Sempre il 19 giugno debutta in prima nazionale Falena di Elisa Sbaragli, Premio Danza&Danza 2025 come autrice emergente. Il lavoro si muove attorno all’idea di metamorfosi e desiderio, seguendo un corpo che avanza per esitazioni, aperture e improvvisi slanci. Più che raccontare una storia, Falena costruisce una tensione continua tra attrazione e paura.

Chiude idealmente il percorso SISTA del Balletto Teatro di Torino, diretto da Viola Scaglione in scena il 21 giugno. Il lavoro riflette sul tema della sorellanza come alleanza scelta, spazio di fiducia e possibilità di riconoscimento reciproco. In scena Marta Ciappina e la stessa Scaglione, coreografate da Simona Bertozzi, costruiscono un dialogo coreografico asciutto e diretto, lontano dalla retorica.

Umbria Danza Festival 2026. Fino al 21 giugno 2026 – Perugia.

UDF2026 con il patrocinio di Comitato Nazionale Francesco 800, Ambasciata di Francia, Institut Francais, Goethe Institut, Ambasciata d’Australia e con il supporto di Ministero della Cultura (MiC), Regione Umbria, Comune di Perugia, Culture Ireland (Cultur Éireann), Danish Arts Foundation, Umbria Cultura, Teatro Stabile dell’Umbria, Musei Nazionali di Perugia – Direzione regionale Musei nazionali Umbria, CAMS, Fondazione Sant’Anna, Minimetrò, Istituto Comprensivo Perugia 1, Istituto Comprensivo Perugia 3, Associazione Borgo Bello, Spazio Modu, Cooperativa DENSA, Ponte Solidale, POPUP libreria, The Chocolate Bar, Fattoria Il Bruco, Sud Osteria Popolare, Casa degli Artisti, Mono, FAI – Perugia, Gran Tour Perugia

Informazioni e programma completo su: umbriadanzafestival.it