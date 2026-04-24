Umbria Civica per Todi: Luigi Sensini nuovo consigliere comunale

Il Segretario Alessandro Villarini: “Grazie a Floriano Pizzichini per l’eccellente lavoro svolto”

Si consolida ufficialmente la presenza di Umbria Civica nel Comune di Todi. Un passaggio che segna un nuovo capitolo per il movimento, con la costituzione del gruppo consiliare e l’ingresso di Luigi Sensini, che subentra tra i banchi del Consiglio Comunale.

Il ringraziamento a Floriano Pizzichini

In occasione di questo avvicendamento, il Segretario Provinciale di Umbria Civica, Alessandro Villarini, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al consigliere uscente:

“A nome mio e di tutto il movimento, desidero ringraziare di cuore Floriano Pizzichini di Todi Civica per il lavoro svolto egregiamente in questi anni. Floriano ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la comunità, distinguendosi per competenza, dedizione e una passione politica instancabile. I risultati raggiunti e l’impegno costante profuso sul territorio sono la testimonianza della qualità del suo operato, per il quale gli siamo profondamente grati.”

Le priorità: riflettori accesi sull’Ospedale di Pantalla

Con la nuova composizione, Umbria Civica ribadisce il proprio impegno a presidiare con estrema attenzione le principali questioni del territorio. L’azione politica del gruppo si concentrerà immediatamente sui temi più urgenti per la cittadinanza, a partire dalla tutela e dal potenziamento dei servizi sanitari.

“Seguiremo con estrema attenzione le principali questioni che interessano il territorio,” sottolinea il Segretario Villarini. “In cima alla nostra agenda c’è la situazione dell’Ospedale di Pantalla: continueremo a vigilare affinché il presidio sia valorizzato e possa garantire risposte efficienti ai bisogni di salute dei cittadini della Media Valle del Tevere.”