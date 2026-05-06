Un sostegno concreto alle famiglie per favorire percorsi educativi e ricreativi durante i mesi di chiusura delle scuole

‘Centri estivi per tutti’: così la Regione Umbria ha voluto chiamare il percorso di sostegno a bambini e ragazzi con disabilità per la prossima estate. Per l’iniziativa la Giunta regionale ha stanziato 470.318,16 euro, destinati a contribuire alle spese di accesso dei minori alle attività estive nel 2026. Si tratta di un intervento che mira a dare continuità a quanto fatto negli anni scorsi e quindi ad agevolare la partecipazione dei ragazzi con disabilità a momenti di socializzazione strutturati, anche in ottica di una continuità relazionale, e offrire sollievo alle famiglie durante i mesi di chiusura delle scuole.

“L’inclusione non è un concetto astratto, ma si costruisce con scelte concrete che toccano la vita quotidiana delle persone – dichiara la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – Con queste risorse sosteniamo attivamente le famiglie e i minori con disabilità anche nel periodo estivo, promuovendo percorsi di svago e partecipazione attiva ai contesti educativi e ricreativi territoriali nei momenti in cui le scuole sono chiuse”.

Le risorse stanziate, provenienti dal fondo sociale europeo Plus (FSE+), saranno erogate attraverso un avviso pubblico di prossima pubblicazione, curato dal servizio Programmazione e sviluppo del sistema sociale integrato, con i requisiti e le modalità per richiedere il contributo. Per garantire che i ragazzi siano seguiti da personale qualificato e in strutture idonee, il sostegno economico è legato alla scelta di attività organizzate da enti iscritti al Runts (Registro unico nazionale del terzo settore) – beneficiari diretti del contributo – assicurando così che le realtà coinvolte operino nel pieno rispetto delle norme e con l’esperienza necessaria per gestire l’inclusione dei minori con disabilità.