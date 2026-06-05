Umbra Acque e Legambiente: insieme per una mattinata di volontariato ambientale

I lavoratori e le lavoratrici dell’azienda hanno raccolto quasi 32 kg di rifiuti abbandonati nel polmone verde

Perugia, 5 giugno 2026 – In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, Umbra Acque rinnova il proprio impegno a favore della sostenibilità e della tutela del territorio promuovendo una giornata di volontariato d’impresa realizzata in collaborazione con Legambiente Umbria. L’iniziativa ha coinvolto i dipendenti e le dipendenti dell’azienda in un’attività di clean up al Parco Chico Mendez di Perugia – uno degli spazi verdi più grandi della città -, con l’obiettivo di contribuire concretamente alla cura degli spazi pubblici e sensibilizzare sull’importanza di comportamenti responsabili nella gestione dei rifiuti e nella riduzione dell’inquinamento da plastica. Oltre ai lavoratori e alle lavoratrici di Umbra Acque erano presenti Maurizio Zara (presidente Legambiente Umbria), Massimo Pera (Gesenu) e Marino Burini (dirigente di Umbra Acque). Dopo un breve momento formativo curato dai volontari di Legambiente, i partecipanti si sono dedicati alla raccolta dei rifiuti presenti nell’area, contribuendo a restituire decoro e qualità a uno spazio verde particolarmente frequentato dalla cittadinanza. Al termine dell’iniziativa sono stati raccolti oltre 31 chilogrammi di rifiuti che erano lasciati abbandonati all’interno del parco: ben 7 kg di plastica, 2,7 kg di carta, 8 chili di vetro e quasi 14 di indifferenziato. Tutto il materiale è stato poi ritirato da Gesenu. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di sostenibilità portato avanti da Umbra Acque, che considera la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio elementi centrali della propria missione industriale e sociale.