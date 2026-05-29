Umbra Acque, bilancio in crescita: oltre 63 milioni di investimenti

Soddisfazione degli utenti oltre il 90% e 2,8 milioni di euro destinati ai bonus idrici

L’Assemblea dei Soci di Umbra Acque S.p.A. ha approvato all’unanimità dei presenti il bilancio d’esercizio 2025, con la partecipazione di 22 soci, rappresentativi del 91,88% del capitale sociale, e ha contestualmente condiviso il bilancio di sostenibilità.

Il gestore del servizio idrico integrato nei 38 comuni umbri ha chiuso l’anno con un margine operativo lordo di quasi 49 milioni di euro, in forte crescita rispetto all’anno precedente, e con un patrimonio netto che supera i 99 milioni di euro, grazie alle scelte di patrimonializzazione della società.

Di assoluto rilievo il livello degli investimenti realizzati, che ammontano a 63,5 milioni di euro, equivalenti a circa 130 euro per abitante servito e superiori alla media nazionale.

Resta alta l’attenzione verso la sostenibilità della dinamica tariffaria, anche attraverso l’erogazione di circa 2,8 milioni di euro di bonus idrici a favore delle utenze deboli, pari a 75 litri di acqua gratuita al giorno per persona, che equivalgono a più di tre bollette e mezzo gratuite all’anno.

Per quanto riguarda i servizi all’utenza, nel 2025 l’indice di soddisfazione del cliente, relativo alla qualità percepita, si conferma sui livelli elevati degli anni precedenti, attestandosi a circa il 90,1%. Anche le performance positive degli indicatori di qualità contrattuale e tecnica dimostrano l’efficacia e la qualità della gestione del servizio idrico integrato.

Con riferimento alla gestione del personale, l’azienda ha realizzato un piano esteso di formazione, teso a rispondere tempestivamente alle diverse necessità di aggiornamento, anche ai fini della crescita professionale, attraverso la somministrazione di 9.401 ore di formazione, con un incremento del 15% rispetto al 2024.

I soci hanno ringraziato Umbra Acque per la collaborazione, la professionalità nella fornitura dei servizi e la disponibilità nelle relazioni quotidiane.

L’assessora del Comune di Perugia, Alessandra Sartore, ha manifestato la propria soddisfazione per la gestione della società e ha espresso l’auspicio che le consolidate scelte di patrimonializzazione consentano in futuro la distribuzione di dividendi alle amministrazioni comunali, da investire in servizi alla cittadinanza.

“Questa assemblea ci ha restituito con orgoglio – ha detto l’amministratrice delegata, Tiziana Buonfiglio – l’efficacia delle scelte condivise sugli investimenti infrastrutturali per la resilienza idrica e sui modelli verso la transizione energetica, il nuovo paradigma dell’acqua di cui in questi anni si è sempre fatto portatore il nostro consigliere Lamberto Marcantonini, che tutti ricordiamo con affetto”.

In conclusione, il presidente Filippo Calabrese ha sottolineato la necessità di trovare adeguate soluzioni per non far diminuire eccessivamente il trend degli investimenti, ricordando che i progetti finanziati con fondi PNRR sono stati portati a termine prima della scadenza e in piena compliance, come verificato anche da un audit della Commissione europea.