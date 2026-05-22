Questa mattina, presso l’aula magna della scuola primaria “Di Vittorio” di Umbertide, si è svolto l’incontro “Educare alla legalità: conoscere Falcone e Borsellino per diventare cittadini responsabili”, evento conclusivo del percorso di educazione civica promosso dalle classi quinte in occasione della Giornata della Legalità di domani, sabato 23 maggio.

Un’importante occasione di crescita e riflessione per i più giovani, pensata per avvicinare gli alunni ai valori della legalità, del rispetto delle regole, della responsabilità civile e dell’impegno quotidiano come cittadini consapevoli.

Dopo il saluto introduttivo della Dirigente Scolastica Raffaella Reali, sono intervenuti il Sindaco di Umbertide Luca Carizia, che ha portato il saluto istituzionale dell’Amministrazione Comunale rivolgendosi a tutti i presenti e in particolare agli studenti, che si sono mostrati attenti e coinvolti, Antonina Sabatino, magistrato che ha operato a Palermo negli anni più difficili della lotta alla mafia al fianco di Falcone e Borsellino, Davide Lupo, magistrato ordinario in tirocinio presso il Tribunale di Perugia e prossimo giudice dal mese di giugno, e Marianna Moneti, funzionario della professionalità di Servizio Sociale presso l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Perugia.

Presenti anche l’Assessore Alessandro Villarini, il Vice Questore Dott. Adriano Politano, Dirigente del Commissariato di P.S. di Città di Castello, l’Ispettore Valter Stazi, Comandante del Distaccamento Polizia Stradale di Città di Castello, e il Mar. ord. Cesare Rampazzi, comandante della Stazione Carabinieri di Umbertide.

Attraverso testimonianze dirette e momenti di confronto, gli alunni hanno compreso come la legalità non sia un concetto astratto, ma un valore concreto da vivere ogni giorno attraverso piccoli gesti, senso civico e comportamenti responsabili.

Un’iniziativa significativa che conferma l’importanza di investire nelle nuove generazioni, promuovendo una cultura della legalità, della consapevolezza e del rispetto delle istituzioni per costruire insieme il futuro della nostra comunità.