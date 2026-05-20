Umbertide, Polizia di Stato, controlli straordinari del territorio

sono state identificate e controllati oltre 50 persone e 30 veicoli

Proseguono, nell’ambito delle attività di rafforzamento dei dispositivi di prevenzione e sicurezza urbana, i controlli straordinari del territorio predisposti dalla Polizia di Stato di Città di Castello nel Comune di Umbertide con l’ausilio degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno sottoposto a controllo le aree del centro cittadino, le zone residenziali e alcuni esercizi pubblici, con l’attuazione di posti di controllo, verifiche su persone e veicoli e controlli mirati nei luoghi di maggiore aggregazione. Particolare attenzione è stata rivolta ai soggetti gravati da precedenti di polizia e alle situazioni potenzialmente riconducibili a fenomeni di microcriminalità e reati predatori.

Al servizio hanno contribuito anche le pattuglie della Polizia locale di Umbertide che hanno proceduto alle verifiche amministrative degli esercizi pubblici sottoposti a controllo.

Nel corso dell’attività sono state identificate e controllati oltre 50 persone e 30 veicoli.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e deterrenza, volta a garantire un presidio capillare del territorio e a contrastare con efficacia i reati predatori e le condotte che incidono sull’ordine e sulla sicurezza pubblica, attraverso una presenza visibile e costante delle pattuglie sul territorio.