Umbertide investe nel sociale: la Giunta comunale approva 54 mila euro per nuovi servizi

Ancora un nuovo e concreto investimento sul fronte delle politiche sociali da parte del Comune di Umbertide. Con delibera approvata dalla Giunta comunale il 31 luglio, è stato disposto uno stanziamento di 54.000 euro destinato a una specifica co-progettazione a sostegno di minori con disabilità, anziani, adulti e nuclei familiari in condizioni di fragilità.

Le nuove risorse andranno ad affiancare e implementare quelle già previste, con l’obiettivo di sviluppare servizi sempre più mirati e rispondenti ai bisogni del territorio. A tal fine è stato pubblicato un bando, aperto a tutti i soggetti del Terzo Settore, disponibile all’Albo Pretorio del Comune di Umbertide. Una volta conclusa la procedura saranno comunicate le modalità di attivazione e strutturazione dei nuovi servizi.

L’Amministrazione comunale ha infatti ritenuto necessario avviare un percorso di co-progettazione insieme a uno o più Enti del Terzo Settore, per costruire una rete di interventi condivisi, efficaci e vicini alle reali esigenze della comunità.

Gli interventi riguarderanno più punti: minori con disabilità e con servizi di sostegno educativo e accompagnamento rivolti ai ragazzi e alle loro famiglie, finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica, al rafforzamento della partecipazione ai percorsi educativi e di socializzazione e alla promozione del benessere e dell’inclusione sociale. Il progetto comprenderà inoltre interventi destinati ad anziani fragili e persone con disabilità lieve che necessitano di supporto e dispongono di una rete familiare debole, oltre ad azioni rivolte agli adulti in condizione di fragilità socio-economica, come disoccupazione, precarietà lavorativa, povertà o esclusione dai principali servizi, con l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale e migliorare il benessere e la qualità della vita.

La co-progettazione sarà finalizzata alla predisposizione di un progetto condiviso per la realizzazione di interventi di sostegno sociale, educativo e di inclusione rivolti a minori, anziani, adulti e nuclei familiari in condizioni di fragilità, con particolare attenzione alle situazioni di emergenza e urgenza sociale.

Tra gli obiettivi prioritari figurano la definizione di un sistema integrato di interventi per affrontare e prevenire le situazioni di disagio sociale, il rafforzamento della collaborazione tra Servizi Sociali comunali, Enti del Terzo Settore e rete territoriale, la promozione di interventi personalizzati e multidisciplinari e il consolidamento dell’autonomia delle persone e dei nuclei familiari, prevenendone l’esclusione sociale.

L’Assessore alle Politiche Sociali Lara Goracci dichiara: “L’Amministrazione è costantemente impegnata ad ascoltare e intercettare i bisogni del territorio, cercando di dare risposte concrete. Con questo nuovo stanziamento vogliamo sostenere i nuclei familiari che affrontano le maggiori difficoltà, in particolare quelli impegnati quotidianamente nel lavoro di cura legato alle disabilità e alle fragilità dell’anziano.”