Un gesto semplice, ma dal valore enorme quello compiuto dai bambini della scuola dell’infanzia “Marcella Monini” del secondo circolo “G. Di Vittorio” di Umbertide, protagonisti di un’iniziativa che unisce educazione, solidarietà e attenzione verso i coetanei più fragili. Grazie al ricavato del mercatino solidale natalizio “Ci‑Rigioco” – un progetto nato dalla collaborazione tra la dirigente scolastica, le insegnanti e le famiglie – i piccoli alunni hanno permesso la donazione di due seggioloni e un apparecchio televisivo al reparto di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Città di Castello.

A consegnare i doni, lunedì 22 giugno, la dirigente scolastica Raffaella Reali, insieme alle insegnanti Marzia Palazzini, Stefania Urali e a Romina Renzini, rappresentante delle famiglie. A riceverli, la dirigente medico del Presidio ospedaliero Alto Tevere Gioia Calagreti, la dirigente medico del reparto Michela Panichi e il personale sanitario.

Durante la cerimonia, la dirigente scolastica ha voluto ringraziare tutte le famiglie che hanno reso possibile il progetto. “Si tratta di piccolo gesto – ha detto Reali – che testimonia come la scuola possa essere un luogo privilegiato di crescita non solo culturale, ma anche umana e sociale. Un sincero ringraziamento va inoltre al reparto di Pediatria dell’ospedale di Città di Castello e a tutto il personale sanitario per l’accoglienza, la disponibilità e la collaborazione dimostrate, nonché per il prezioso lavoro svolto quotidianamente a favore dei piccoli pazienti e delle loro famiglie”.

La dottoressa Panichi, a nome del reparto, ha sottolineato il valore della donazione: “A nome di tutto il personale della Pediatria desidero esprimere la nostra più sincera gratitudine ai bambini, alle famiglie, alle insegnanti e alla dirigenza scolastica per questo prezioso gesto di vicinanza e generosità. La donazione ricevuta contribuirà a rendere più accogliente e confortevole il percorso di cura dei nostri piccoli pazienti e testimonia quanto sia importante il legame tra la scuola, il territorio e le strutture sanitarie”.

Anche la dottoressa Calagreti, per la direzione aziendale e del Presidio, ha evidenziato il valore educativo dell’iniziativa che “rappresenta un esempio concreto di solidarietà e attenzione verso la comunità. Il coinvolgimento dei bambini in un progetto che unisce educazione, sostenibilità e sostegno ai coetanei più fragili assume un valore particolarmente significativo. Ringraziamo la scuola e tutte le famiglie per aver contribuito a trasformare un gesto semplice in un’importante testimonianza di responsabilità sociale e partecipazione civica”.

Il progetto “Ci‑Rigioco” nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini, fin dalla prima infanzia, ai valori del riuso, del rispetto dell’ambiente e della cura verso gli altri. Attraverso la raccolta di giocattoli usati ma in ottimo stato, poi proposti nel mercatino tramite offerte volontarie, i piccoli hanno sperimentato in prima persona il significato del dono e della condivisione. La risposta della comunità scolastica è stata ampia e partecipata, permettendo di raggiungere un risultato concreto e profondamente simbolico: trasformare un gesto collettivo in un aiuto reale per i bambini ricoverati, rafforzando il legame tra scuola, famiglie e territorio.