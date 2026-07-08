Umbertide centra tutti gli obiettivi PNRR sulla rigenerazione urbana

Il Comune rispetta la scadenza del 30 giugno per le opere di rigenerazione urbana finanziate dal Piano

L’Amministrazione comunale di Umbertide comunica di aver raggiunto, entro il termine del 30 giugno 2026, l’obiettivo previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) relativo agli interventi di rigenerazione urbana finanziati con le risorse del Piano.

Per tutti gli interventi qui di seguito:

lavori di ristrutturazione del Centro Socio Culturale San Francesco per 900mila euro;

interventi di miglioramento sismico presso la Chiesa Museo di Santa Croce per 480mila euro;

riqualificazione di Piazza Mazzini per 1,5 milioni di euro;

costruzione di un ponte ciclopedonale sul Tevere presso Mola Casanova per 1,4 milioni di euro;

700mila euro per la realizzazione di un percorso ciclopedonale che si sviluppa verso Montecorona, partendo dal nuovo ponte sul Tevere;

è stato emesso il Certificato di Ultimazione dei Lavori, documento previsto dalla disciplina del PNRR che attesta il conseguimento del target entro i termini stabiliti e costituisce il presupposto per la relativa rendicontazione.

Come previsto dalla normativa sui lavori pubblici, potranno ora essere eseguite le eventuali lavorazioni accessorie, di finitura o complementari, che non incidono sul rispetto del target PNRR né sulla funzionalità sostanziale delle opere.

Il raggiungimento di questo importante traguardo è il risultato del lavoro svolto dall’Amministrazione comunale, dagli uffici tecnici, dalla direzione lavori, dalle imprese e da tutti i soggetti coinvolti, che hanno operato con professionalità e spirito di collaborazione.

“Questo risultato – dichiarano il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini – conferma la capacità del Comune di programmare, realizzare e rendicontare interventi complessi, trasformando le risorse del PNRR in investimenti concreti per il territorio e garantendo il pieno rispetto degli impegni assunti con lo Stato e con l’Unione europea. Un particolare ringraziamento viene rivolto all’Ing. Fabrizio Bonucci come responsabile del settore lavori pubblici del Comune.”

L’intera comunità umbertidese può ora contare su un patrimonio pubblico riqualificato e valorizzato, che contribuirà al miglioramento della qualità della vita, della sicurezza e della fruibilità degli spazi urbani nei prossimi anni.