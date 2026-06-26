Umbertide, al via la Variante generale al Piano regolatore

Con l’approvazione delle linee di indirizzo da parte della Giunta Comunale, prende avvio l’iter per la redazione della Variante Generale al Piano Regolatore di Umbertide, un passaggio fondamentale per il futuro della città, un percorso strategico destinato a delineare lo sviluppo di Umbertide nei prossimi anni.

Il Piano Regolatore Generale (PRG) è il documento fondamentale per delineare la crescita e lo sviluppo di un Comune. Si tratta dello strumento principale della pianificazione urbanistica comunale, con cui l’amministrazione comunale guarda avanti.

Il Piano attualmente in vigore risale al 2004 e in oltre vent’anni Umbertide è cambiata profondamente: sono cambiati i bisogni delle famiglie e delle imprese, ed è cambiato il modo stesso di vivere e interpretare il territorio.

Per questo è necessaria una rilettura complessiva del territorio, capace di guardare ai prossimi anni con una visione lungimirante e sostenibile.

L’obiettivo è costruire una prospettiva moderna di sviluppo, che punti sul recupero e sulla rigenerazione di ciò che già esiste, limiti il consumo di nuovo suolo e valorizzi il patrimonio urbano, ambientale e paesaggistico che caratterizza Umbertide. Uno strumento capace di accompagnare la crescita della città in modo equilibrato, rispondendo alle esigenze della comunità e delle attività che vi operano.

La Variante Generale al Piano Regolatore rappresenta un percorso che l’Amministrazione intende sviluppare nel segno del confronto, della trasparenza e della partecipazione.

“Oggi poniamo le basi del futuro di Umbertide: una città capace di custodire la propria identità e di guardare in modo prospettico con fiducia e senso di unità, soprattutto per le nuove generazioni” dichiarano all’unisono il Sindaco Luca Carizia e l’Assessore all’Urbanistica Alessandro Villarini.

Un progetto che va oltre l’aspetto tecnico e che punta a costruire, insieme alla comunità, una visione condivisa del futuro di UmbertidE,