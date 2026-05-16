UBeer 2026, per la terza volta si apre il sipario sui birrifici artigianali umbri

L’Umbria brassicola si mette ancora in mostra, con 19 birrifici provenienti da tutta la regione, grazie all’edizione 2026 del festival in programma al Barton Park di Perugia dal 22 al 24 maggio.

Con 9 food truck non mancherà pure un’esperienza culinaria d’eccellenza.

Il programma è stato svelato con un evento-anteprima al centro commerciale di Collestrada

PERUGIA – Saranno 19 i birrifici umbri, provenienti da tutta la regione, a trasmettere il loro amore per la birra coinvolgendo i visitatori in un viaggio emozionante attraverso i profumi e i gusti della birra artigianale made in Umbria. Storie diverse ma accomunate tutte dalla stessa passione per fare il punto e far degustare, nelle sue diverse declinazioni produttive, quella che è ormai una delle eccellenze agroalimentari della regione.

È iniziato l’ultimo conto alla rovescia per UBeer 2026, festival gastronomico di riferimento per il mondo della birra artigianale umbra che si terrà dal 22 al 24 maggio nella consueta ed accogliente location del Barton Park di Perugia.

I contenuti della terza edizione dell’evento, che mette ancora in evidenza le eccellenze brassicole umbre, sono stati svelati sabato 16 maggio nel corso di un evento-anteprima. Tutte le conferme e le tante novità sono state annunciate dall’Associazione Open Mind, organizzatrice del festival, al centro commerciale Collestrada (main partner insieme ad Alessandrelli e AD Motor), insieme alle istituzioni e ai partner. Al centro del pomeriggio di festa, dj set, birra, giochi e iniziative per bambini, e stuzzichini per gli iscritti alla community di Collestrada.

Svelati i birrifici che prenderanno parte con i loro stand alla terza edizione: Birra Perugia (Torgiano), Birra Flea (Gualdo Tadino), Birrificio La Gramigna (Perugia), Birra dell’Eremo (Assisi), Birrificio Osiride (Foligno), Birra Centolitri (Baschi), Birrificio Amerino (Amelia), Birrificio Residual (Pietrauta), Birrificio Infraportas (Foligno), Birrificio Impera (Madonna Campagna), Birrificio Colfiorito (Colfiorito), Birra San Biagio (Nocera Umbra), Mastri Birrai Umbri (Gualdo Cattaneo), Birra Bro (Terni), Birrificio Altotevere (San Giustino), BirrAlfina (Orvieto), Birra Oaken (Pila), Birrificio Khamen (Perugia). Inoltre, presente anche Kombucha (Perugia) con la sua bevanda analcolica.

UBeer, dopo il record di presenze di pubblico dello scorso anno, quest’anno prevede la partecipazione, oltre ai 19 birrifici, anche di 9 food truck provenienti anche questi da tutta la regione. L’idea è quella di proporre, accanto alla birra artigianale, pure un’esperienza culinaria d’eccellenza grazie ai van che porteranno sapore e vivacità al Barton Park. All’interno della “Food Area”, una zona del Festival interamente pensata e dedicata al cibo, sarà possibile gustare i migliori piatti della tradizione locale: pizza, panini con porchetta umbra, fritto di lago, pasta pokè e l’immancabile torta al testo 100% made in Umbria. Questi i food trucks presenti: Sicily on the road, ⁠Il Pollastro, Meat American bbq, Gattini, Qui e Ora, Umami, Ebè, ⁠Stai Manzo, Umbria Farm Experience.

Ubeer propone anche un palinsesto di attività davvero rilevante: dalla collaborazione con Cross Fit Perugia, alla corsa amatoriale guidata dal partner Galex al vasto programma di approfondimento e conferenze che si terrà presso la zona talk del Barton Park. Tra le collaborazioni anche quelle con Laboratorio by The Circoletto e attività di Gen-T. In programma quindi tante esperienze con attività sportive open air e giochi all’aperto sia per bambini che per adulti. Ma anche degustazioni di prodotti artigianali, dall’olio al cioccolato.

Ad accompagnare il tutto tanta buona musica con un parco che si animerà, dal pomeriggio alla sera, per diventare esperienza pura con dj set e live sessions. Radio partner Radio Glox.

Il taglio del nastro ufficiale è in programma venerdì 22 maggio alle ore 18.30 a cui farà seguito una conferenza tematica in prossimità dell’Area Food, sul portato enogastronomico umbro e sul ruolo degli eventi di settore per la promozione del Made in Umbria.

La formula dell’evento rimane ad accesso libero in tutte le aree del Barton Park, mentre per la degustazione sarà necessario l’acquisto del kit che include token, portabicchiere e bicchiere ufficiale UBeer. Ticket disponibili anche online dal sito Ticket Sms.

L’evento è realizzato con il patrocinio di: Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Provincia di Terni, Camera di Commercio dell’Umbria, Cerb, Università per Stranieri di Perugia.

Info

www.u-beer.it

www.instagram.com/ubeer.perugia / www.facebook.com/profile.php?id=61556958996778