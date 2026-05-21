UBeer 2026: al Barton Park di Perugia si alza il sipario sulla terza edizione

Al via la grande festa della birra artigianale umbra: tre giorni di degustazioni con 19 birrifici regionali, 9 food truck d’eccellenza, sport, musica e approfondimenti.

Taglio del nastro venerdì 22 maggio alle 18:30, a seguire primo talk sul ruolo strategico che gli eventi di settore rivestono per la promozione e la tutela del Made in Umbria

PERUGIA – Manca ormai pochissimo per l’avvio del festival gastronomico di riferimento per il mondo della birra artigianale umbra. Dopo il successo e il record di presenze dello scorso anno, Ubeer torna per la sua terza edizione dal 22 al 24 maggio nella consueta e accogliente cornice del Barton Park di Perugia.

Il sipario si alzerà ufficialmente venerdì 22 maggio alle ore 18:30 con il tradizionale taglio del nastro alla presenza di organizzatori, istituzioni e partner. Subito dopo l’inaugurazione, i riflettori si accenderanno nella zona talk (in prossimità dell’Area Food) per il primo incontro tematico del festival: una conferenza focalizzata sul ricco portato enogastronomico umbro e sul ruolo strategico che gli eventi di settore rivestono per la promozione e la tutela del Made in Umbria.

Il festival rappresenta una vetrina d’eccezione per un comparto sempre più centrale nell’economia agroalimentare e turistica della regione. L’Umbria brassicola si presenterà unita e fiera, mettendo in mostra ben 19 realtà locali (tra birrifici storici e innovativi) provenienti da ogni angolo del territorio. Storie diverse, ma tutte accomunate dalla stessa passione e dall’obiettivo di far degustare la birra artigianale nelle sue molteplici declinazioni produttive.

Accanto alle birre artigianali, UBeer propone un’esperienza culinaria di altissimo livello grazie a 9 food truck regionali. Nella speciale “Food Area” si potranno assaporare i migliori piatti della tradizione e sfiziosità locali.

Ubeer propone anche un ricco palinsesto di attività all’aria aperta per adulti e bambini: dalle attività sportive con Cross Fit Perugia alla corsa amatoriale guidata dal partner Galex, fino ai laboratori con Laboratorio by The Circoletto e le attività di Gen-T. Non mancheranno degustazioni di altri prodotti artigianali del territorio, dall’olio al cioccolato. Il tutto sarà accompagnato dalla colonna sonora di Radio Glox (Radio partner), con dj set e live sessions dal pomeriggio alla sera.

Tutti gli incontri culturali e di approfondimento saranno ospitati presso la zona talk del Barton Park, moderati da Marta Calzoni, e si concluderanno con l’intrattenimento musicale Seratonic by Radio Glox, condotto da Alessio Picchiani.

Dopo taglio del nastro e talk inaugurale sul portato enogastronomico umbro e la promozione del Made in Umbria, sempre venerdì 22 maggio ci sarà l’incontro con il CERB per un Laboratorio esperienziale sulla birra. Sabato 23 maggio invece parola ai birrifici umbri: un focus interamente dedicato ai produttori presenti all’evento, per scoprire da vicino le loro storie e i segreti delle loro creazioni. Domenica 24 maggio Gen-T presenta strumenti e progetti a sostegno degli eventi: incontro di approfondimento che vedrà intervenire il direttivo di GEN-T insieme ad altri ospiti del settore.

La formula dell’evento rimane ad accesso libero in tutte le aree del Barton Park, mentre per la degustazione sarà necessario l’acquisto del kit che include token, portabicchiere e bicchiere ufficiale UBeer. Ticket disponibili anche online dal sito Ticket Sms.

L’evento è realizzato con il patrocinio di: Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, Regione Umbria, Provincia di Perugia, Comune di Perugia, Provincia di Terni, Camera di Commercio dell’Umbria, Cerb, Università per Stranieri di Perugia.

Main partner: Centro commerciale Collestrada, Alessandrelli, AD Motor.

Partner: ITS Umbria Academy, Fria Beauty, Galex, CrossFit Perugia, Umbria Lup and Beer, HPERRE, Vermobil, Temet-Int, Luppolo Made in Italy, Viboo, Confagricoltura Umbria, CIA Umbria, Social Bag.

Info

www.u-beer.it

www.instagram.com/ubeer.perugia

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