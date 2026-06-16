Tumori, primo caso discusso dal Molecular Tumour Board regionale con pannello genetico esteso

Perugia, 16 giugno 2026 – Un importante passo avanti per l’oncologia di precisione in Umbria. Oggi il Molecular Tumour Board della Regione Umbria (MTB-U), coordinato dal professor Mario Mandalà, ha discusso il primo caso di un paziente il cui tumore è stato profilato attraverso un pannello genetico esteso di 517 geni.

La valutazione molecolare è stata eseguita presso il laboratorio di Diagnostica Molecolare Predittiva e Genetica Oncologica della Oncologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, confermando il ruolo centrale della rete oncologica regionale nell’implementazione delle più avanzate tecnologie diagnostiche.

Il Molecular Tumour Board regionale rappresenta uno strumento innovativo che consente di analizzare in modo approfondito, esteso e moderno le caratteristiche genetiche dei tumori, con l’obiettivo di identificare eventuali alterazioni molecolari che possano indirizzare i pazienti verso percorsi di terapia personalizzata e di precisione.

I pazienti candidati alla valutazione del MTB-U sono selezionati nell’ambito dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) regionali e hanno già ricevuto tutte le terapie standard disponibili. Grazie alla profilazione genomica avanzata, sarà possibile valutare l’eventuale accesso a trattamenti innovativi o sperimentali basati sulle specifiche caratteristiche biologiche della malattia.

Il Molecular Tumour Board della Regione Umbria si è ufficialmente insediato il 26 gennaio 2026, segnando l’avvio di una nuova fase per l’assistenza oncologica regionale. Un team multidisciplinare composto da oncologi, anatomopatologi, genetisti, biologi molecolari, farmacologi e altri specialisti ha elaborato una procedura diagnostico-terapeutica condivisa che regolamenta il percorso dei pazienti candidati all’accesso al Board.

Il MTB-U valuta l’opportunità di eseguire test genetici estesi che consentono di studiare fino a 520 geni potenzialmente targettabili, offrendo ai pazienti nuove prospettive terapeutiche e contribuendo allo sviluppo di una medicina sempre più personalizzata.

“Quello di oggi è un passaggio concreto e significativo per la sanità umbra”, sottolinea il professor Mario Mandalà. direttore della struttura complessa di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia e della Scuola di Specializzazione in oncologia medica dell’Università degli Studi di Perugia “La medicina oncologica di precisione non è più una prospettiva futura, ma una realtà che stiamo costruendo attraverso il lavoro di rete, l’innovazione tecnologica e la collaborazione multidisciplinare. Il nostro obiettivo è offrire ai pazienti nuove opportunità terapeutiche quando le opzioni standard sono state esaurite.”

Il Molecular Tumour Board Umbria, voluto fortemente dalla Regione Umbria, rappresenta una sintesi virtuosa di innovazione e speranza. Da un lato mette a disposizione dei pazienti le più moderne conoscenze della genomica oncologica; dall’altro mantiene al centro la persona, con un approccio umano, empatico e multidisciplinare che caratterizza da sempre la presa in carico oncologica.

“Con questa iniziativa, la Regione Umbria si colloca tra le realtà più avanzate nel campo della terapia oncologica di precisione, – afferma la Presidente della Regione, Stefania Proietti – rafforzando il proprio impegno nell’offrire ai cittadini percorsi di cura innovativi, personalizzati e orientati al futuro”