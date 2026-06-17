Tumori, dall’Aucc plauso all’Oncologia di precisione umbra

Caforio: “La rete oncologica regionale si conferma un’eccellenza e apre a nuove prospettive di cura”

“L’Oncologia di precisione, con il Molecular Tumour Board della Regione Umbria (MTB-U), coordinato dal professor Mario Mandalà apre a nuovi orizzonti scientifici e concrete aspettative per i malati oncologici”: è il commento del presidente dell’Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro, Giuseppe Caforio che si complimenta con il professor Mandalà e con tutta la sanità pubblica.

“La rete oncologica regionale – prosegue Caforio – si conferma un’eccellenza nel panorama nazionale, e non solo, e siamo orgogliosi di poter collaborare con l’Azienda Ospedaliera di Perugia e, in particolare, con il dipartimento di Medicina e Chirurgia. I complimenti dell’Aucc anche al laboratorio di Diagnostica Molecolare Predittiva e Genetica Oncologica, coordinato dalla dottoressa Sara Baglivo.

“L’analisi delle caratteristiche genetiche dei tumori, identificando eventuali alterazioni molecolari – conclude Caforio – consente di indirizzare i pazienti verso percorsi di terapia personalizzata e di precisione, migliorando anche la loro qualità della vita che è un fattore primario della cura”.