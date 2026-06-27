Truffa del finto Carabiniere: due arresti, recuperata l’intera refurtiva

I due sono stati bloccati dalla Polizia di Stato lungo la SS3Bis mentre tentavano di allontanarsi

Il personale della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di una segnalazione al Numero Unico di Emergenza, ha rintracciato e arrestato due uomini, rispettivamente classe 1986 e 1993, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona, ritenuti responsabili di truffa aggravata in concorso ai danni di una coppia.

A far scattare l’intervento è stato un cittadino che, dopo aver sentito una donna chiedere aiuto, ha visto uno dei due uomini uscire di corsa da un’abitazione e salire a bordo di un’auto, dove ad attenderlo c’era il complice. I due si sono quindi dati alla fuga.

Dopo aver raccolto la descrizione dei due uomini e del veicolo, gli agenti si sono messi alla loro ricerca, rintracciando poco dopo l’auto presso una stazione di servizio lungo la SS3Bis.

Dopo aver fermato il veicolo, i poliziotti hanno identificato i due uomini che, fin da subito, si sono mostrati insofferenti al controllo. Per questo motivo sono stati sottoposti a perquisizione e sono stati effettuati controlli anche sull’auto. All’interno del veicolo utilizzato dal 33enne è stato trovato un anello d’oro, di cui l’uomo non è stato in grado di giustificare la provenienza.

Il 39enne, invece, ha consegnato spontaneamente diversi monili d’oro, confermando agli agenti che si trattava della refurtiva.

Le vittime, ancora visibilmente scosse, hanno raccontato agli agenti di aver ricevuto nel pomeriggio la telefonata di un uomo che, spacciandosi per appartenente alla Guardia di Finanza, ha fatto credere loro che la targa della loro auto fosse stata clonata e utilizzata per commettere una rapina.

Con questo pretesto, il marito è stato convinto a recarsi in caserma, mentre la moglie ha consegnato tutti i gioielli in suo possesso all’uomo che, poco dopo, si è presentato presso l’abitazione sostenendo di dover verificare se i preziosi corrispondessero a quelli sottratti nel corso della presunta rapina.

I successivi accertamenti, insieme alle dichiarazioni dei testimoni e al riconoscimento della vittima, hanno permesso agli agenti di identificare i due uomini come presunti responsabili della truffa.

Alla luce degli elementi raccolti, anche in considerazione della gravità dei fatti, i due uomini sono stati arrestati per truffa aggravata in concorso e, su disposizione del Pubblico Ministero, trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima.

L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

Gli agenti hanno inoltre sequestrato il telefono utilizzato da uno dei due uomini, sul quale saranno effettuati ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

Nei confronti di entrambi il Questore ha avviato la procedura amministrativa per l’adozione del Foglio di Via Obbligatorio, misura di prevenzione che prescriverà ai due uomini di rientrare nel proprio comune di residenza con il divieto di tornare nel Comune di Perugia per i prossimi quattro anni.

Martina Braganti