Tromba d’aria a Narni, rami e alberi sulla carreggiata

un albero è finito su un’auto in transito, illesa la conducente

Tromba d’aria nella zona di Strada di Pretara, a Narni, poco dopo le 17:30 di oggi. Ad essere colpita è stata la strada che costeggia il lago di Narni. Numerosi rami sono caduti a terra, spezzati dal forte vento e dalla pioggia. Uno di questi è finito su un’autovettura in transito, fortunatamente senza conseguenze per la conducente.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco partita dalla sede centrale con due mezzi, insieme ai Carabinieri per i rilievi.