Treno Roma-Ancona sulla direttissima: via libera al riposizionamento dell’RV 4156

De Rebotti: “Risultato concreto per i pendolari”

Perugia, 23 aprile 2026 – Un passo atteso da tempo dai pendolari umbri diventa realtà: il treno regionale veloce 4156 Roma Termini–Ancona tornerà a percorrere la linea direttissima nel tratto tra Roma Tiburtina e Orte. La modifica, comunicata da RFI a seguito degli approfondimenti tecnici, prevede anche un adeguamento dell’orario di partenza da Roma Termini, che slitterà dalle 15.35 alle 16.00, senza variazioni per le successive fermate. L’attivazione è prevista dal 7 maggio.

“Si tratta di un risultato importante – sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco De Rebotti – che risponde a una richiesta che abbiamo sostenuto insieme ai pendolari, in una fascia oraria determinante per il rientro da Roma. Fino ad oggi, infatti, l’unica soluzione in direttissima era rappresentata dal treno delle 17: con questo intervento introduciamo un’alternativa fondamentale, più flessibile e rispondente alle esigenze di chi si sposta quotidianamente per lavoro o studio”.

Il risultato si inserisce nel percorso di confronto istituzionale avviato sul sistema ferroviario del Centro Italia. “Nello spirito di collaborazione tra territori – aggiunge De Rebotti – e nelle more di una nuova prospettiva di condivisione interregionale del modello di esercizio, questa richiesta è stata concertata e condivisa con le Regioni Lazio e Toscana, trovando accoglimento da parte di RFI. È un segnale concreto di come il lavoro comune possa produrre risposte utili e tempestive per i cittadini”.