Trenitalia, Umbria: modifiche alla circolazione sulla tratta Terni–Foligno

dal 18 maggio al 13 giugno per treni del Regionale e Intercity

i treni Frecciargento subiscono variazioni fino al 26 giugno

previste corse bus

Perugia, 16 maggio 2026

Per lavori di potenziamento infrastrutturale sulla tratta Terni-Foligno della linea Orte-Ancona, i treni Frecciargento, gli Intercity e quelli del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) della relazione Ancona-Fabriano-Roma saranno interessati da modifiche alla circolazione, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni

TRENI FRECCIARGENTO

· I treni Frecciargento della tratta Roma-Ravenna e viceversa saranno cancellati. Il treno 8852 è soppresso dal 17 maggio al 25 giugno, il treno 8851 è soppresso dal 18 maggio al 26 giugno

TRENI INTERCITY

· I treni Intercity delle tratte Ancona/Perugia-Roma e Terni-Milano subiranno modifiche di orario e di percorso, o limitazioni parziali dal 18 maggio al 13 giugno. Previsto servizio bus per la tratta soppressa.

TRENI DEL REGIONALE

· Dal 18 maggio al 13 giugno i treni del Regionale circolanti sulla linea Orte-Falconara, Perugia Sant’Anna – Città di Castello saranno interessati da limitazioni di percorso, cancellazioni e modifiche di orario. Alcune ricadute anche sulla linea Foligno – Terontola e Terontola – Orte. Saranno previste rimodulazioni di orario di alcune corse ferroviarie e corse con bus. In particolare, la tratta tra Terni e Foligno sarà servita solo con bus con tempi di viaggio di circa 90 minuti. Sono confermati i collegamenti tra Terni e Roma.

DETTAGLI AGEVOLAZIONI E FACILITAZIONI

Treni Intercity, misure per accesso ai treni IC531 e IC546 Perugia↔Roma (deviati via Terontola):

Ø Ai titolari di abbonamento regionale e Carta Tutto Treno Umbria validi tra Roma e Perugia (via Foligno) sarà consentito l’accesso ai treni Intercity tra Roma e Terontola

Ø Ai titolari di titolo di viaggio Intercity – abbonamento o biglietto singolo – sarà consentito l’accesso ai bus sostitutivi LP531 e LP546, appositamente predisposti sulla relazione Perugia > Assisi > Foligno > Spoleto > Terni > Orte e viceversa.

Treni Frecciargento, rimborso pro-quota degli abbonamenti di maggio:

Ø Ai titolari di abbonamento Frecciargento mensili di maggio, validi per i treni 8851 e 8852 che sono cancellati dal 18 maggio, viene riconosciuto il rimborso pro-quota per i 14 su 31 giorni in cui tali treni non circoleranno. In alternativa, viene riconosciuta la facoltà di continuare ad utilizzare l’abbonamento sui treni Intercity (per i quali è valido) e i relativi bus sostitutivi.

Treni del Regionale, autorizzazioni speciali agli abbonati:

Ø Ai titolari di abbonamento regionale Trenitalia valido tra Perugia e Roma (via Foligno) sarà consentito l’utilizzo dei servizi ferroviari regionali via Terontola senza maggiorazione di prezzo;

Ø ai titolari di abbonamento regionale Trenitalia valido da/per Trevi sarà consentito l’utilizzo delle corse bus Trenitalia sostitutive dei treni regionali da/per Foligno, laddove le corse non effettuino fermata a Trevi;

Ø ai titolari di abbonamento regionale Trenitalia valido da/per Campello Sul Clitunno e Baiano di Spoleto, sarà consentito l’utilizzo delle corse bus Trenitalia sostitutive dei treni regionali da/per Spoleto;

Ø ai titolari di abbonamento regionale Trenitalia valido da/per Gaifana, sarà consentito l’utilizzo dei servizi ferroviari regionali da/per Gualdo Tadino o da/per Nocera Umbra.

INFORMAZIONI AL PUBBLICO

L’orario dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Si invitano i passeggeri a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS. I canali di acquisto sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.