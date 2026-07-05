Trasparenza e impegno: la direzione del Festival dei Tramonti interviene sull’annullamento del concerto di Bobby Solo

Castiglione del Lago, 05 luglio 2026 – In riferimento all’annullamento del concerto di Bobby Solo, previsto per sabato 4 luglio alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, la direzione del Festival dei Tramonti precisa che la decisione non è in alcun modo riconducibile all’organizzazione, che voleva fortemente lo svolgimento dello spettacolo. L’artista, infatti, ha scelto autonomamente di non esibirsi senza avvisare l’organizzazione, abbandonando nel pomeriggio la location e motivando il rifiuto con la presenza dei chironomidi.

Gli organizzatori, colti completamente di sorpresa da un comportamento tanto improvviso quanto ingiustificato, si sono attivati immediatamente per informare tempestivamente il pubblico, raggiungendo gli spettatori anche tramite i canali social, con l’unico obiettivo di ridurre al minimo ogni disagio. Tutti i partecipanti saranno regolarmente rimborsati.

La direzione del Festival sta inoltre valutando di procedere per vie legali, poiché l’artista aveva già ricevuto il compenso pattuito.

L’episodio risulta ancor più incomprensibile visto che la sera prima, sempre alla Rocca del Leone, si è svolto il “Gran galà della danza sotto le stelle” con oltre 150 artisti e circa 500 spettatori.

Proprio grazie alla straordinaria partecipazione del pubblico e alla qualità degli eventi ospitati alla Rocca, l’organizzazione aveva già avviato un dialogo con il Comune di Castiglione del Lago per programmare un grande concerto per il prossimo anno.

Nonostante alcune polemiche infondate apparse online, la quarta edizione del Festival dei Tramonti si conferma un successo: numerosi appuntamenti hanno registrato il tutto esaurito, consolidando la manifestazione come uno degli eventi culturali più apprezzati del territorio. L’organizzazione rinnova il proprio impegno nel promuovere iniziative di qualità e di forte richiamo, in linea con la mission che ha dato origine alla kermesse: valorizzare il Lago Trasimeno, attrarre un pubblico sempre più ampio e custodire una location che merita attenzione, rispetto e continua promozione.