Trasimeno Flippers Summer Camp, aperte le iscrizioni

Sport, giochi, escursioni e attività all’aria aperta tra Passignano, Tuoro e Magione: torna il camp estivo dedicato a ragazzi e ragazze con iniziative serali aperte a tutti

Sono aperte le iscrizioni alla XVII edizione del Trasimeno Flippers Summer Camp che si terrà da lunedì 15 a venerdì 26 giugno con esclusione di sabato e domenica.

Come di consueto le attività ludico ricreative, nelle molteplici e suggestive location dei comuni di Passignano, Tuoro e Magione consentiranno ai ragazzi e alle ragazze che si iscriveranno di vivere giornate spensierate e in allegria sotto la guida di uno team di istruttori ed educatori collaudato e qualificato.

Previste attività sportive di squadra ed individuali, escursioni, giochi acquatici, esperienze formative e tanto altro. Il programma del Camp sarà completato da iniziative serali aperte a tutti a tutti, con momenti all’insegna del divertimento, presso l’impianto esterno del vecchio palasport di Passignano.

Per iscriversi si può compilare il modulo

https://forms.gle/Hwnj2TvbmM3S4i2z6.