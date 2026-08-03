Cordoglio per le vittime e appello alla sicurezza stradale

“Non si può rimanere indifferenti davanti al terribile incidente stradale avvenuto ieri lungo la SS79 Ternana e che ha visto la morte di sette persone, di cui tre umbri. Esprimo cordoglio e vicinanza agli oltre 30 feriti, ai loro familiari e ai familiari delle vittime, colpiti da una tragedia che ci riguarda tutti”. Così in una nota la presidente dell’Assemblea legislativa, Sarah Bistocchi, che ha seguito passo passo le azioni della macchina dei soccorsi.

“Un incidente stradale – spiega Bistocchi – che apre necessariamente una riflessione anche sulla sicurezza delle nostre strade e sull’educazione stradale, necessaria e fondamentale fin da giovanissimi. La Procura stabilirà responsabilità e dinamiche dell’accaduto, ma di fronte alle immagini che ci scorrono di fronte, al momento non ci sono colpe ma solo lacrime. Voglio ringraziare tutto il complesso sistema che si è messo in moto fin da subito per i soccorsi, dai Vigili del fuoco alle Forze dell’ordine, dalla Croce rossa al sistema sanitario che si è messo a disposizione con la Protezione civile, e la presidente della Regione Stefania Proietti, da subito attenta e operativa. Siamo una grande comunità che, di fronte a questi momenti, si stringe, si rassicura, si muove”. RED/PV/mp