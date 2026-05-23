Tra cultura ed enogastronomia, Porchettiamo conquista il centro storico di Todi

La città si è subito accesa per la festa del cibo di strada che unisce i migliori produttori d’Italia di porchetta. Sindaco e organizzatori: “Il pubblico ha risposto benissimo, grande soddisfazione per una formula vincente anche in proiezione futura”.

Il festival ora continua sabato 23 e domenica 24 maggio tra Piazza del Popolo e il Parco della Rocca dove sono attesi ancora migliaia di persone da tutta Italia

TODI – Una città che si è subito accesa per celebrare la “regina” del cibo di strada, sua maestà la porchetta. Per la prima giornata di Porchettiamo, con l’avvio venerdì 22 maggio della sedicesima edizione del Festival delle Porchette d’Italia, Todi ha fatto subito da scenario unico ad una grande festa a cielo aperto. Ora si replica anche sabato 23 e domenica 24 dove sono attese migliaia di persone.

La prima volta della manifestazione a Todi ha subito trasformato il centro storico in un grande palcoscenico del gusto, della cultura gastronomica e della convivialità. Dal taglio del nastro in Piazza del Popolo allo showcooking di Chef Hiro, passando per la degustazione dedicata al Sangiovese a cura di Jacopo Cossater e della Strada dei Vini del Cantico, fino alla P-Funking Band che ha attraversato la Piazza delle Porchette portando musica ovunque, la città si è riempita di energia, profumi e vibrazioni positive.

Nella piazza delle porchette, il cuore dell’evento, assaggi a non finire, bambini con le mani unte e produttori fieri di raccontare il proprio lavoro. E poi il tramonto dal Parco della Rocca: aperitivo in mano e street food nell’altra, musica a cura di Insomnia On Tour, vista sulla valle e quella sensazione molto precisa di essere esattamente nel posto giusto. Ed è probabilmente questa la cosa più bella di Porchettiamo: il cibo è solo l’inizio. Tutto il resto succede intorno.

Il taglio del nastro ufficiale, alla presenza di organizzatori, produttori, ospiti e istituzioni, ha segnato per Porchettiamo un cruciale momento di crescita e di evoluzione del format. “Devo ringraziare gli organizzatori, persone speciali e professionali, per la scommessa che hanno fatto – ha affermato il sindaco di Todi Antonino Ruggiano – e che secondo me avrà tutte le caratteristiche per essere vinta ed è quella di costruire un futuro in cui si possa combinare enogastronomia con la visita delle città d’arte, un format che per noi è fondamentale. Per il week end avremo tanta gente e quindi dovremo fare anche dei ragionamenti per i passi successivi. Già siamo infatti in proiezione futura perché evidentemente è una formula che funziona e quindi siamo tutti molto contenti”.

“Questa edizione – ha affermato l’organizzatrice Anna Setteposte – già dalle prime battute ci sta dando grande soddisfazione. La città ha risposto subito benissimo. C’è un grande coinvolgimento delle attività commerciali, del pubblico, da tutta l’Umbria e moltissimi arrivati da fuori regione, e questa è la cosa che ci riempie più di gioia. Le due location principali, piazza del popolo e il Parco della Rocca, si dimostrano perfette. Siamo molto contenti anche di tutte le iniziative collaterali, show cooking e degustazioni tutte sold out”.

L’organizzazione dell’evento, in collaborazione con il Comune di Todi, è curata dall’agenzia Anna7Poste Eventi&Comunicazione, con il patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Regione Umbria e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria.