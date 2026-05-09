Torna Orvieto Sound Festival: Serena Rossi e PFM tra i primi ospiti

Serena Rossi e la Pfm – Premiata Forneria Marconi sono i primi nomi annunciati della nuova edizione di Orvieto Sound Festival, che si terrà in Piazza del Popolo dal 24 al 26 luglio. Il programma completo della kermesse, promossa dal Comune di Orvieto in collaborazione con Mea Concerti con la direzione artistica di Pino Strabioli, sarà presentato prossimamente.

«Dopo un anno di stop – afferma il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani – Orvieto Sound Festival torna ad animare l’estate con una proposta rinnovata che punta su tre elementi fondamentali: qualità artistica, eterogeneità dell’offerta e sostenibilità economica. Grazie all’esperienza di Mea Concerti e alla supervisione artistica di Pino Strabioli abbiamo voluto costruire un cartellone capace di parlare a pubblici diversi, con spettacoli di grande livello e artisti di richiamo nazionale. La PFM e Serena Rossi rappresentano bene questa visione: due appuntamenti di qualità, pensati per intercettare sensibilità e generazioni differenti. E il terzo evento che annunceremo nei prossimi giorni sarà invece dedicato ai più giovani, a conferma della volontà di rendere il festival un momento di partecipazione e condivisione per tutta la città e per i tanti visitatori che Orvieto saprà accogliere».

Il 24 luglio protagonista del palco in piazza del Popolo sarà “SereNata a Napoli”, il racconto di Serena Rossi di una città dalle mille contraddizioni e dall’anima femminile fatto di musica e parole, che si intrecciano come amanti per narrare un viaggio emozionante e intenso: Napoli, sirena mitologica e cuore pulsante, prende vita sul palcoscenico attraverso le melodie e i racconti che l’hanno resa eterna. Dalla leggenda di Partenope al canto dei vicoli, dai suoni delle feste popolari alle ninne nanne che hanno cullato generazioni, la Rossi dedica alla sua città una serenata piena di amore, nostalgia e ammirazione.

Lo spettacolo, che vede la regia di Maria Cristina Redini ed è prodotto da Agata Produzioni e Savà Produzioni Creative, diventa un mosaico di storie, canti e leggende che affondano le radici nel cuore di una terra incastonata tra il Vesuvio e il mare. Con la delicatezza della sua voce e la forza delle sue interpretazioni, Serena Rossi riporta in vita l’essenza immortale di Napoli: i suoi misteri, la sua filosofia, la sua religione e la sua musica, che accompagna la città da sempre. E lo fa insieme a una incredibile orchestra composta da sei elementi, parte viva dello spettacolo, guidata dal maestro Valeriano Chiaravalle.

“SereNata a Napoli” è una dichiarazione d’amore. È l’omaggio di Serena Rossi alla città che l’ha cresciuta e ispirata, un invito a lasciarsi incantare da una Napoli che vive e vibra, che soffre e si innamora, che risuona di storia e di futuro.

Crediti: da un’idea di Serena Rossi, scritto da Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli, direzione musicale e arrangiamenti Valeriano Chiaravalle, regia di Maria Cristina Redini, luci di Valerio Tiberi, costumi di Flavia Liberatori. Gli abiti di Serena Rossi sono disegnati e realizzati in esclusiva da Laura Biagiotti. Lo spettacolo è prodotto da Agata Produzioni e da Savà Produzioni Creative. La distribuzione è di Savà Produzioni Creative.

Il 25 luglio, sempre in piazza del Popolo, spazio a una tappa di “Doppia traccia”, nuovo tour della Pfm – Premiata Forneria Marconi, che torna con un giro di live che coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band italiana più famosa al mondo. Ogni concerto infatti è diviso in due parti, la prima con i grandi successi del gruppo, come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dolcissima Maria”, “La carrozza di Hans” e “Mondi paralleli”, e la seconda dedicata a Faber, “Pfm canta De André” con brani come “Il pescatore” e “Volta la carta”.

PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Ogni concerto del gruppo è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale.

Sul palco Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest: Luca Zabbini (tastiere, chitarra, voce).