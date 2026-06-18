Torna il “PhD Graduation Day 2026” alla Sala dei Notari

22 giugno 2026, ore 17 – Perugia
L’Università degli Studi di Perugia celebra il PhD Graduation Day 2026, l’evento dedicato alla proclamazione delle dottoresse e dei dottori di Ricerca dell’Ateneo.
La cerimonia si terrà lunedì 22 giugno 2026 alle ore 17, nella prestigiosa Sala dei Notari, a Palazzo dei Priori: un momento solenne che rappresenta il riconoscimento formale del percorso di alta formazione e di attività scientifica svolto dalle neodottoresse e neodottori all’interno dell’Ateneo.
L’evento, che celebra l’impegno delle nuove eccellenze della ricerca, pronte a portare il proprio contributo di competenze nel panorama scientifico e professionale, sarà trasmesso in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube dell’Università degli Studi di Perugia a questo link.
La cerimonia si concluderà con il tradizionale lancio del tocco, simbolo del raggiungimento di uno dei più prestigiosi traguardi accademici.
Perugia, 18 giugno 2026