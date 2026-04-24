Torna il Meeting di primavera: tanti aerei e velivoli nei cieli del Trasimeno

Primo appuntamento del Festival del volo con acrobazie aeree, elicotteri, simulatori e droni – All’aeroporto Leopoldo Eleuteri di Castiglione del Lago fino a domenica 26 aprile

Il Festival del volo entra nel vivo a Castiglione del Lago con il Meeting di Primavera, il tradizionale raduno di aviazione da diporto e sportiva proposto dall’Aero Club Trasimeno. Dopo la giornata inaugurale di venerdì 24 aprile, fino a domenica 26 aprile l’aeroporto Leopoldo Eleuteri accoglie, nei suoi ampi spazi immersi nel verde e tra le sue storiche strutture, tantissimi appassionati, velivoli di ogni tipo, stand di settore e delle forze aeree nazionali, in particolare dell’Aeronautica Militare e del Servizio aereo della Guardia di Finanza, entrambi allestiti con tecnologici simulatori di volo, droni, modelli e visori per la realtà aumentata. Nei pomeriggi di sabato e domenica non mancheranno, ovviamente, le esibizioni in volo con aerei storici, pattuglie acrobatiche, aeromodelli e droni. Tra le curiosità da segnalare: ci sarà anche l’elicottero della Guardia di Finanza, che già nella giornata inaugurale ha effettuato una dimostrazione di salvataggio, i biplani storici del Biplano Club Italia e, tra i tanti aerei, anche un North American T-6 Texan.

Il festival, però, non è solo svago, divertimento, possibilità di ammirare aerei e velivoli di ogni tipo, assistere ad acrobazie in volo e stare all’area aperta. Il mondo del volo è infatti anche un importante settore economico, soprattutto in Umbria, e gli organizzatori hanno voluto mettere in evidenza pure questo aspetto. La manifestazione si è così aperta con un incontro rivolto agli studenti dell’Istituto omnicomprensivo Rosselli-Rasetti (indirizzo Meccatronica ed energia) per far conoscere loro le opportunità di lavoro e di crescita legate a questo modo, con particolare focus sulle professioni aeronautiche e del volo. L’iniziativa si è tenuta all’interno del costituendo Museo del volo al Trasimeno e, dopo i saluti della vicesindaca Andrea Sacco e l’introduzione di Antonello Burchielli, presidente dell’Aero club Trasimeno, a relazionare sono stati il generale di brigata Maurizio Muscarà, comandante del Centro Aviazione della Guardia di Finanza, il colonnello Daniele Mocio del 5° Reparto comunicazione dell’Aeronautica Militare, Daniele Tonti, presidente dell’Umbria Aerospace Cluster, e il comandante Andrea Lodovini dell’Accademia del volo Cepu. A trarre le conclusioni è stato Luca Ferrucci, amministratore unico di Sviluppumbria, che ha portato anche i saluti della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.

“Non solo passione, sport e divertimento – ha commentato Burchielli –, ma anche concrete opportunità di impiego per i nostri ragazzi. Oltre alla possibilità di diventare pilota, solo in Umbria abbiamo 49 aziende del settore aerospaziale, con 5 mila addetti e un fatturato di un miliardo di euro. Questi sono aspetti poco conosciuti dal grande pubblico, mentre invece c’è un grande potenziale e tante opportunità lavorative per i ragazzi”. “Quando si parla di volo – ha affermato Ferrucci – si parla di una filiera estremamente importante nel nostro Paese, che sta crescendo in maniera significativa e rilevante. C’è un ecosistema in Umbria che è pronto a fare ‘decollare’ i giovani verso tante professioni”.

Il Festival del volo proseguirà poi il prossimo fine settimana, da venerdì 1 a domenica 3 maggio, sempre nell’ideale scenario dell’aeroporto Eleuteri di Castiglione del Lago, con il ritorno, anche questo attesissimo, di Coloriamo i cieli, il raduno internazionale di aquilonisti tanto amato da famiglie, bambini e ragazzi.