Torgiano, caso di Dengue: scatta la disinfestazione straordinaria

Nel pomeriggio di ieri, domenica 21 giugno, è stato registrato un altro caso di febbre Dengue da importazione, trasmessa attraverso la puntura della zanzara tigre (Aedes albopictus). L’evento ha attivato immediatamente la macchina dei controlli e della prevenzione dei servizi sanitari regionali e territoriali. Il caso coinvolge il Comune di Torgiano. Il paziente è attualmente ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell’Azienda ospedaliera di Perugia ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

In queste ore, in piena sinergia e perfetto accordo con il Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1, l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza d’urgenza che per rendere immediatamente operativo un massiccio e straordinario intervento di disinfestazione adulticida finalizzato a ridurre la presenza del vettore e a garantire la sicurezza della popolazione locale. Le operazioni, coordinate sul campo dagli esperti della sanità pubblica, verranno effettuate per tre notti consecutive (nelle fasce orarie comprese tra lunedì 22 e martedì 23, martedì 23 e mercoledì 24, mercoledì 24 e giovedì 25 giugno), precisamente dalla mezzanotte fino alle ore 6,00 del mattino, in corrispondenza di aree pubbliche e corti private site lungo le seguenti vie: via Bastia fino al civico 41/B, piazza Castello, vicolo Lungo, vicolo Corto, via del Pozzetto, via G. Amendola, piazza Mancini, strada dei Palazzi fino al civico 7/F.

Per garantire la massima efficacia delle operazioni di disinfestazione e a tutela della salute pubblica, la cittadinanza delle aree interessate è tenuta ad attenersi rigorosamente alle seguenti disposizioni durante le ore di irrorazione (00,00 – 06,00):

– Circolazione: divieto di transito pedonale e sospensione della circolazione di tutti i veicoli privati nelle ore sopra citate. È consentito il passaggio esclusivamente ai mezzi di soccorso, alle forze dell’ordine e ai veicoli della ditta incaricata dei trattamenti.

– Abitazioni: porte e finestre di appartamenti e locali commerciali dovranno rimanere tassativamente chiuse per tutta la durata del trattamento e per almeno 30 minuti successivi al termine delle operazioni.

– Aerazione: sospendere l’utilizzo di impianti di ricambio d’aria o condizionatori che prelevano aria dall’esterno.

– Indumenti: non mantenere ad asciugare biancheria o indumenti all’esterno delle abitazioni.

– Animali domestici: custodire gli animali domestici e da cortile all’interno dei propri ricoveri o in aree totalmente riparate; allontanare o proteggere preventivamente le ciotole con acqua e cibo loro destinati.

– Piscine e vasche: provvedere a ricoprire accuratamente o a svuotare le piscine ad uso natatorio; proteggere le vasche ornamentali con pesci o svuotarle momentaneamente mettendo i pesci al sicuro.

– Apicoltura: in presenza di apiari nell’area di trattamento o nelle zone limitrofe entro una fascia di rispetto di almeno 300 metri, gli apicoltori vengono avvisati con tempestività per consentire la messa in sicurezza delle arnie.

– Arredi esterni e giochi: qualora il trattamento interessi giardini con arredi, suppellettili o aree gioco per bambini, è necessario coprire le strutture con teli protettivi o, in alternativa, lavarle accuratamente con acqua prima del loro successivo riutilizzo.

– Orti e colture: proteggere colture e ortaggi ricoprendoli con teli idonei. In ogni caso, i prodotti ortofrutticoli raccolti in tali aree dovranno essere lavati accuratamente prima del consumo.

– Accesso alle proprietà: consentire l’accesso alle corti e pertinenze private a tutto il personale autorizzato e coinvolto nelle operazioni (funzionari comunali, operatori della ditta di disinfestazione, funzionari del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 e operatori della Protezione Civile).

Nota logistica: In caso di avverse condizioni atmosferiche o per altre cause di forza maggiore, gli interventi programmati verranno rimandati al primo giorno utile successivo, mantenendo i medesimi orari e modalità. I servizi sanitari territoriali e regionali continuano a monitorare costantemente e in tempo reale l’evoluzione della situazione.

La Dengue è una malattia infettiva virale causata dal virus Dengue, trasmessa esclusivamente attraverso la puntura di zanzare infette (principalmente la zanzara Aedes aegypti, ma anche la zanzara tigre Aedes albopictus, normalmente presente nel nostro territorio). Non esiste trasmissione diretta da persona a persona. Nella stragrande maggioranza dei casi si manifesta con sintomi simil-influenzali quali febbre alta, forti mal di testa, dolori articolari e muscolari, e talvolta sfoghi cutanei. La tempestività degli interventi attuali mira proprio ad abbattere i vettori (le zanzare) per azzerare qualsiasi rischio di trasmissione locale. L’immediata intercettazione di questo caso e la rapidità della risposta istituzionale sono il risultato diretto della rete di sorveglianza epidemiologica ed entomologica attiva 365 giorni all’anno sul territorio regionale. Le strutture della Usl Umbria 1 mantengono un monitoraggio costante sui flussi e sulle segnalazioni sospette, permettendo di blindare il territorio prima ancora che possano innescarsi catene di trasmissione locale. Questo protocollo di “prevenzione a cerchi concentrici” prevede non solo l’abbattimento immediato dei vettori nell’area frequentata dal soggetto, ma anche un potenziamento dei controlli ambientali e il tracciamento dei contatti, garantendo una barriera sanitaria invalicabile a tutela di tutta la comunità.