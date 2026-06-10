Torgiano apre le Notti del Vino tra degustazioni e cultura

Al Parco delle Sculture di Brufa degustazioni, cultura e musica per il primo appuntamento della rassegna dedicata ai territori del vino

Il filo conduttore delle Notti del Vino è la “Cultura del Vino” nelle sue varie declinazioni: sostenibilità, bere consapevole e moderato, tutela dell’ambiente e valorizzazione dei territori del vino e del paesaggio come patrimonio e bene condiviso e salvaguardia delle tradizioni locali.

E proprio da Torgiano, è partita la rassegna dedicata al vino in Umbria, nella splendida cornice del Parco delle Sculture di Brufa, simbolo di questo territorio, con “Torgiano a mano libera”, una degustazione guidata attraverso i protagonisti, le cantine e 5 vini San Giovesi, più rappresentativi di questa zona, a cura del giornalista Jacopo Cossater. Un excursus sulla storia del San Giovese in Umbria, dalle origini alla tipologia di coltura dei giorni nostri che ne ha sancito il successo, alla storia delle famiglie che c’è dietro ogni singolo prodotto e l’esempio della famiglia Lungarotti. Il Vino è identità, risorsa, richiama le radici, ma sempre con un consumo consapevole. Il vino è l’esperienza attraverso il quale si può delineare lo storytelling delle cantine che lo rappresentano. La serata è proseguita poi all’insegna del divertimento, con musica dal vico e del buon cibo, nelle aree food organizzate dalla Proloco di Brufa, al teatro “Marcello Nasini” per vivere l’atmosfera magica del Parco delle Sculture, soprattutto al tramonto, degustando del buon vino, proposto dai produttori del comune di Torgiano come: Lungarotti; Terre Margaritelli; Tenute Baldo; Mani di Luna; Daniele Rossi.

Passeggiate uniche, incontri con i produttori, approfondimenti didattici e culturali, momenti musicali e concerti, presentazione di libri, spettacoli folkloristici, intrattenimento, degustazioni itineranti dei migliori vini del territorio, il tutto con l’obiettivo di coinvolgere abitanti e visitatori. Le Notti del Vino rappresentano anche un’opportunità per le aziende di valorizzare le produzioni in occasione di serate uniche, come questa prima tappa di Torgiano. Un’estate all’insegna dell’intrattenimento, dunque, e della cultura con l’accompagnamento di vini di qualità. “Le Notti del Vino”, ideato dall’Associazione Nazionale Città del Vino, di cui fanno parte oltre 500 comuni d’Italia, di cui 13 umbri, è il più grande e diffuso festival estivo dedicato al vino e alle tante cantine grazie alle quali l’Umbria e tutta l’Italia eccelle nel mondo.

Prossimo appuntamento con “Le notti del vino” in Umbria sarà il 13 giugno a Trevi.