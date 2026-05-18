Todi, ultimato il rifacimento del Cimitero Nuovo

Lavori per oltre 800 mila euro hanno interessato quattro blocchi di loculi e la chiesa

Sono terminati gli interventi di risanamento nel Nuovo Cimitero Urbano di Todi: per la chiusura del cantiere mancano ormai soltanto delle piccole rifiniture e la sistemazione degli aspetti burocratici. Entro fine maggio è prevista la consegna formale dell’opera pubblica. È quanto hanno potuto constatare nei giorni scorsi il Sindaco Antonino Ruggiano e la Giunta comunale nel corso del sopralluogo alla presenza dei direttori tecnici Alessandro e Marsilio Comodini e dell’impresa esecutrice.

I lavori hanno visto il consolidamento e la ristrutturazione dei blocchi di loculi I, L, M e G dei quali sono stati ripristinati i solai, rifatta l’impermeabilizzazione, le coperture, le pavimentazioni e tutte le tinteggiature, comprese quelle della chiesa, realizzando anche un nuovo sistema di deflusso delle acque piovane.

Nel blocco G, sviluppato lungo il perimetro ovest del cimitero, sono stati eseguiti interventi sulle fondazioni mediante micropali, la chiusura delle arcate, il rifacimento delle coperture e diversi ripristini degli elementi in cemento armato.

Nei blocchi antistanti I, L e M sono stati invece realizzati lavori sulle strutture in cemento armato, la sostituzione di alcuni elementi in acciaio, il completo rifacimento delle coperture e tinteggiature.

Per quanto concerne la chiesa interna al cimitero sono stati realizzati interventi strutturali mediante l’inserimento di un cordolo in acciaio sotto intonaco, opere di “cuci e scuci” in alcune porzioni delle pareti interne, oltre a vari interventi di ripristino e alla completa tinteggiatura degli ambienti.

Abbiamo dato soluzione a problemi di sicurezza e di decoro che risalivano a diversi decenni addietro

commenta l’assessore comunale ai lavori pubblici Moreno Primieri

E’ stato fatto con un investimento di oltre 800 mila euro, importo ed intervento che va sommato a quello già terminato presso il Vecchio Cimitero Urbano, dove appena il mese scorso è stata restituita alla comunità la chiesa di San Francesco interessata da lavori per ulteriori 200 mila euro

All’attenzione per i due cimiteri urbani seguiranno ora cinque interventi in quelli frazionali. Già in fase di appalto gli interventi di restauro delle chiese cimiteriali di Duesanti e di Cecanibbi-Pian di San Martino per oltre 300 mila euro complessivi. Nei casi invece delle chiese dei cimiteri delle frazioni di Vasciano, Torregentile e Quadro-Cordigliano, per i quali il Comune ha ottenuto un finanziamento di 800 mila euro, si è entrati nella fase di progettazione esecutiva che precede l’appalto.

Abbiamo presentato progetti anche per altri cimiteri frazionali

– anticipa il Sindaco Antonino Ruggiano –