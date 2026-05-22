Todi, torna l’Amati Festival dedicato ai DCA

a Palazzo Donini la conferenza stampa della terza edizione del festival

Giunto alla sua terza edizione, torna l’Amati Festival 2026, a Todi, l’evento dedicato alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare, che unisce musica live, performance, talk e iniziative sportive in tutto il centro storico.

Lunedì 25 maggio, alle ore 10.00, in Sala Fiume di Palazzo Donini, si svolgerà la conferenza stampa dell’Amati Festival di Todi, il primo evento benefico in Italia dedicato alla sensibilizzazione sui DCA. Un weekend dove la musica non è solo intrattenimento, ma il linguaggio universale per esplorare una nuova consapevolezza, con tanti ospiti d’eccezione, fra cui l’attore Marco Bocci. Tre giorni per connettersi con se stessi e con gli altri, usando l’arte per dare voce a ciò che spesso resta inespresso grazie anche alle testimonianze reali di chi ha sofferto di DCA.

Saranno presenti in Conferenza stampa, il Sindaco di Todi, Antonino Ruggiano; la Presidente del Consiglio Regionale; Sara Bistocchi, la Responsabile del Centro Francisci, Laura Dalla Ragione; il Presidente dell’ETAB (La Consolazione – Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza), Leonardo Mallozzi; e il Comitato “Amati Festival”