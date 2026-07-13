Todi si illumina di nuovo, già completato oltre il 55% del piano di riqualificazione ed efficientamento

In estate lavori in corso sugli impianti delle strade provinciali e nelle frazioni del quadrante nord del territorio comunale

Todi (Pg), 13 luglio 2026 – Prosegue nel territorio di Todi il programma di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, gestiti da Enel. Gli interventi stanno avanzando secondo il cronoprogramma concordato con l’Amministrazione comunale, consentendo di migliorare progressivamente la qualità del servizio e l’efficienza energetica degli impianti.

Il piano, che prevede la sostituzione di oltre 4.000 punti luce, la modernizzazione di circa 200 quadri elettrici ed il rinnovo di quasi 6 chilometri di linee elettriche, ha superato al 30 giugno la soglia del 55% dell’intera rete, con l’ambizioso progetto che non si limita alla sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a LED, ma prevede anche una profonda riqualificazione delle infrastrutture di alimentazione a servizio della pubblica illuminazione.

Nel capoluogo i lavori possono considerarsi ormai sostanzialmente ultimati: dopo aver operato nel periodo invernale nelle principali direttrici del centro storico, infatti, il cantiere si è spostato in primavera nelle vie interne del centro storico, partendo dalla zona di Porta Fratta. Al momento le attività sono concentrate nell’area esterna a Porta Romana, dove proseguono gli interventi di restyling e ammodernamento degli impianti, nonché di sostituzione dei corpi illuminanti con nuove tecnologie ad elevata efficienza energetica. Durante l’estate il programma prevede la prosecuzione delle attività lungo le strade provinciali e l’avvio delle operazioni nelle frazioni del quadrante nord del territorio, che saranno le prime a beneficiare della riqualificazione dell’illuminazione pubblica.

“I risultati raggiunti – evidenzia il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano -confermano il positivo avanzamento del progetto di concessione: parallelamente al conseguimento dei benefici energetici attesi, gli interventi stanno garantendo un progressivo ammodernamento dell’intera rete comunale di pubblica illuminazione ed estendendo i miglioramenti su tutto il territorio, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, prestazioni ed efficienza degli impianti”.

Oltre alla sostituzione dei corpi illuminanti, infatti, risultano in corso interventi diffusi di rinnovo delle linee e delle dorsali di alimentazione, con l’obiettivo di rendere l’intera rete più affidabile, sicura, efficiente e predisposta alle future evoluzioni tecnologiche. Una volta portato a termine il progetto, Todi potrà fregiarsi di una maggiore qualità dell’illuminazione, una sensibile riduzione dei consumi energetici e un miglioramento complessivo della sicurezza e del decoro urbano. Ulteriori migliorie riguardano il potenziamento della videosorveglianza e dell’illuminazione artistica delle mura urbiche, già realizzato da Porta Fratta a Porta Romana, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico attraverso un utilizzo intelligente della luce, come attuato anche presso i Nicchioni Romani a coronamento della rigenerazione urbanistica di piazza del Mercato Vecchio.