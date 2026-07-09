Todi si illumina di nuovo: 55% degli impianti già riqualificati

Il punto al 30 giugno del piano di ammodernamento della rete ad opera di Enel

Dopo gli interventi sulla pubblica, verranno messi a terra quelli sugli immobili comunali

Prosegue nel territorio di Todi il programma di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, gestiti da Enel. Gli interventi stanno avanzando secondo il cronoprogramma concordato con l’Amministrazione comunale, consentendo di migliorare progressivamente la qualità del servizio e l’efficienza energetica degli impianti.

Il piano, che prevede la sostituzione di oltre 4.000 punti luce, la modernizzazione di circa 200 quadri elettrici ed il rinnovo di quasi 6 chilometri di linee elettriche, ha superato al 30 giugno la soglia del 55% dell’intera rete, con l’ambizioso progetto che non si limita alla sostituzione dei corpi illuminanti con tecnologia a LED, ma prevede anche una profonda riqualificazione delle infrastrutture di alimentazione a servizio della pubblica illuminazione.

Nel capoluogo i lavori possono considerarsi ormai sostanzialmente ultimati: dopo aver operato nel periodo invernale nelle principali direttrici del centro storico, infatti, il cantiere si è spostato in primavera nelle vie interne del centro storico, partendo dalla zona di Porta Fratta.

Al momento le attività sono concentrate nell’area esterna a Porta Romana, dove proseguono gli interventi di restyling e ammodernamento degli impianti, nonché di sostituzione dei corpi illuminanti con nuove tecnologie ad elevata efficienza energetica.

Durante l’estate il programma prevede la prosecuzione delle attività lungo le strade provinciali e l’avvio delle operazioni nelle frazioni del quadrante nord del territorio, che saranno le prime a beneficiare della riqualificazione dell’illuminazione pubblica.

“I risultati raggiunti – evidenzia il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano -confermano il positivo avanzamento del progetto di concessione: parallelamente al conseguimento dei benefici energetici attesi, gli interventi stanno garantendo un progressivo ammodernamento dell’intera rete comunale di pubblica illuminazione ed estendendo i miglioramenti su tutto il territorio, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, prestazioni ed efficienza degli impianti”.

Oltre alla sostituzione dei corpi illuminanti, infatti, risultano in corso interventi diffusi di rinnovo delle linee e delle dorsali di alimentazione, con l’obiettivo di rendere l’intera rete più affidabile, sicura, efficiente e predisposta alle future evoluzioni tecnologiche.

Una volta portato a termine il progetto, Todi potrà fregiarsi di una maggiore qualità dell’illuminazione, una sensibile riduzione dei consumi energetici e un miglioramento complessivo della sicurezza e del decoro urbano.

“Siamo pronti – anticipa l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri – a dare corso anche alla fase due del project financing, ovvero agli interventi di efficientamento energetico su una serie di immobili comunali in modo da rendere Todi, grazie all’accordo con Enel, un esempio virtuoso a livello di sostenibilità. Lasciata alle spalle l’impegnativa partita con il PNRR, gli uffici si metteranno ora al lavoro su questo nuovo impegnativo fronte”.