Todi, Ruggiano: “Altri 25 cantieri per 20 milioni di euro”

Dal Sindaco il cronoprogramma dei prossimi interventi da qui a fine mandato

Scuole, cimiteri, viabilità, chiese, ex bocciodrono, manutenzione del colle e il nuovo parcheggio a San Carlo

Per Todi gli investimenti in opere pubbliche non finiscono con il PNRR, che pur ha dato non pochi risultati in termini di numero di interventi e di buona gestione. Parola del Sindaco Antonino Ruggiano che, al suo ultimo mandato e ancora fresco di complimenti per il “10 in pagella” per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”, ha appena fatto il punto con gli uffici del cronoprogramma dei prossimi impegni. “Non abbiamo mai smesso di progettare e di partecipare a bandi di finanziamento e questi sono i risultati a beneficio di tutta la comunità”, sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri.

L’elenco vede in testa la partenza, nel giro di qualche mese, del recupero e restauro delle mura urbiche, sia nel tratto di Via Termoli che in quello più impegnativo lungo di Via della Fabbrica, prima e dopo la salita di San Carlo, per complessivi 4,6 milioni di euro finanziati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione. Stessa fonte per il nuovo polo scolastico di Collevalenza (3,2 milioni di euro), dove il cantiere è stato affidato a metà giugno.

Prossimo alla cantierizzazione l’intervento che, cofinanziato dal GAL Media Valle del Tevere, vedrà la riqualificazione per circa 300 mila euro della ex scuola di Casemasce. Per le scuole, invece, risulta già affidata la realizzazione presso il plesso di Pantalla di un ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche e in fase di affidamento un intervento simile presso la scuola di Porta Fratta, per un totale di oltre 100 mila euro.

In fase di gara il consolidamento e restauro delle chiese dei cimiteri di Duesanti e di Cecanibbi-Pian di San Martino per un importo complessivo di quasi mezzo milione di euro. In fase di istruzione, invece, gli interventi finanziati qualche mese fa per 800 mila euro ai fini del recupero delle chiese cimiteriali di Vasciano, Torregentile e Quadro-Cordigliano e per ulteriori 800 mila euro per la ristrutturazione degli immobili comunali di Via Sant’Antonio e Via San Filippo e Giacomo.

Procede come da cronoprogramma, con fine lavori entro l’anno, il cantiere che, per il tramite della Soprintendenza, sta interessando il tempio, la canonica e il chiostro di San Fortunato per circa 1 milione di euro. Il Comune intende dare poi compiutezza all’attenzione verso la chiesa del patrono intervenendo con risorse proprie nella pulizia e sistemazione della scalinata e nel rifacimento dell’illuminazione interna ed esterna del tempio.

Tempi un po’ più dilatati per l’ultimazione della nuova sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco, dove il Ministero degli Interni attraverso il Provveditorato delle Opere Pubbliche sta investendo 3,4 milioni di euro con fine lavori per la primavera 2027.

Un importo di 1,5 milione di euro è destinato alla viabilità: entro l’estate toccherà a Via delle Piagge (80 mila euro), alla strada di Canonica-Mannella (500 mila euro), a Ponterio, nella zona del polo scolastico (150 mila), al secondo stralcio del parcheggio di Porta Orvietana e a Pian di San Martino nel tratto tra il ponte Bailey e l’abitato frazionale. Quest’ultimo intervento è ricompreso in un investimento di 600 mila euro, cofinanziato dalla Regione, che vedrà l’ultimazione della riqualificazione della ex Baciocchi e di un ulteriore tratto del Sentiero del Furioso.

Dopo l’approvazione nell’ultimo Consiglio comunale del 6 luglio della convenzione dell’Area Interna, potranno essere messi a terra nei prossimi mesi le opere pubbliche ricomprese: tra queste la ristrutturazione dell’ex Bocciodromo (840 mila euro), la riqualificazione dell’ex Chiesa della Misericordia (230 mila euro), la realizzazione di una passerella pedonale sul Tevere a Ponterio (460 mila euro) ed interventi manutentivi nell’area del Fosso delle Lucrezie (202 mila euro). A tali lavori di natura ambientale si aggiungeranno a quelli per la manutenzione del colle (535 mila) e la fruibilità turistica dell’area tra il Tevere e il parco del Ponte Bailey (180 mila euro).

A chiudere il piano anche la realizzazione del primo stralcio del nuovo parcheggio di San Carlo per 1 milione di euro che interesserà l’area sotto il campo sportivo dell’Istituto Crispolti.

“In totale stiamo parlando di ulteriori investimenti per quasi 20 milioni di euro, più di quelli messi a terra con il PNRR“, sintetizza il Sindaco Antonino Ruggiano. “A questi – aggiunge l’assessore Moreno Primieri – confidiamo si aggiungano ulteriori finanziamenti per i quali abbiamo partecipato e stiamo partecipando ad appositi bandi dei cui esiti siamo in fiduciosa attesa, come nel caso degli impianti sportivi”.