Todi raccontata dai bambini in una guida tra storia e meraviglie

Presentato il libro che racconta la città attraverso gli occhi dei più piccoli

Si è tenuta la presentazione ufficiale del volume “CITTÀ DI STORIE E DI MERAVIGLIE: UNA GUIDA SCRITTA DAI BAMBINI”, edito dal Cesvol Umbria all’interno della prestigiosa collana “Semi di Solidarietà”. Il progetto è stato ideato da La Consolazione E.T.A.B. in stretta e sinergia collaborazione con il Comune di Todi e La Casa delle Associazioni “Dr. Giovanni Bacarini Morettini”.

All’evento erano presenti i membri del Consiglio di Amministrazione di ETAB, l’Assessore all’Istruzione Alessia Marta e la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Silvana Raggetti. Accanto alle autorità e alle docenti, i veri e assoluti protagonisti della giornata sono stati i bambini della Scuola Primaria di S. Fortunato (Istituto Comprensivo Todi Massa Martaba), che durante l’anno scolastico hanno lavorato con passione a un progetto educativo tanto coinvolgente quanto entusiasmante.

“Uno sguardo nuovo su Todi: è con profondo orgoglio e sincera emozione che presentiamo questa guida speciale”, ha dichiarato il Presidente de “La Consolazione” E.T.A.B., Dr. Leonardo Mallozzi. “Non si tratta soltanto di un libro, ma del frutto di un prezioso incontro tra la memoria storica della nostra città e lo sguardo autentico dei suoi cittadini più giovani. ETAB affonda le proprie radici nel lontano 1220 e da oltre otto secoli opera per favorire la crescita delle nuove generazioni e la valorizzazione del territorio tuderte. Partecipare a questa pubblicazione rappresenta per noi un modo concreto per investire nel seme della conoscenza e del senso civico”.

Attraverso le pagine di questo volume, i piccoli autori accompagnano il lettore in un percorso sorprendente: dalla scoperta delle forme geometriche dei monumenti cittadini allo studio degli animali del territorio, fino al recupero di affascinanti leggende e racconti popolari, come quelli tradizionali dell’aquila e del drago, elementi che contribuiscono a definire l’identità più profonda della comunità locale.

Nella prefazione al volume si legge la riflessione del Sindaco Avv. Antonino Ruggiano: Nelle pagine che vi apprestate a sfogliare c’è una città inedita. C’è la Todi osservata ogni giorno dagli occhi curiosi dei bambini. Monumenti, piazze, vie, storie e leggende sono in questa occasioni protagonisti di una guida a dir poco originale. La pubblicazione nasce tra i banchi di scuola con l’ambizione di portare i piccoli tuderti fuori dalle aule, lungo i vicoli, nelle piazze e nei luoghi del cuore di ognuno di loro, delle proprie famiglie, di una grande comunità di persone. Non si è trattato di un semplice esercizio didattico ma di un vero atto di cittadinanza attiva che ha portato i ragazzi a scoprire in prima persona la propria città e il proprio territorio per descrivere entrambi con un linguaggio fresco, semplice ed immediato. …L’auspicio è che questa guida possa essere uno strumento prezioso per tutti i tuderti, non solo per orientarsi tra le strade e i vicoli ma per innamorarsi di nuovo, ancora una volta, della straordinaria città nella quale abbiamo la fortuna di vivere.

L’Amministrazione e i partner del progetto rivolgono un ringraziamento sentito e speciale alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Silvana Raggetti, e a tutte le insegnanti della Scuola Primaria, che con dedizione hanno saputo trasformare il territorio in una vera e propria aula a cielo aperto. Un ringraziamento finale va al CESVOL Umbria e, in particolare, alla Dott.ssa Stefania Iacono, per il prezioso supporto fornito nelle attività di impaginazione e nella cura editoriale del volume, nell’ambito del progetto “Semi di Solidarietà” dedicato al volontariato e alle scuole. Un motivo di particolare orgoglio è rappresentato dalla presentazione dell’opera al Salone Internazionale del Libro di Torino 2026, resa possibile grazie al suo impegno e alla sua sensibilità verso il progetto. Un sincero ringraziamento va infine a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo lavoro, con l’auspicio che queste pagine sappiano trasmettere a ogni lettore lo stesso stupore e lo stesso senso di appartenenza al bene comune che ha guidato i piccoli autori nel loro splendido percorso.