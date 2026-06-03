Todi, arriva il parco per il polo scolastico di Ponterio

Da settembre ospiterà il Nido e la Materna, con palestra e Primaria attigue: “si è dato vita ad una vera Cittadella scolastica”

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Ruggiano ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione a parco-area verde del terreno circostante il nuovo polo scolastico di Ponterio, il cui plesso risulta già da tempo ultimato e che entro la fine di giugno vedrà gli ambienti interni completamente arredati grazie ad un finanziamento di 220 mila euro ottenuto dall’assessorato ai servizi scolastici appena lo scorso aprile.

Sarà invece di ulteriori 200 mila euro l’investimento per le sistemazioni esterne che prenderanno il via nel più breve tempo possibile così da poter consentire l’utilizzo del nuovo Nido e della nuova Materna entro la prima metà di settembre, ovvero per l’inizio dell’anno scolastico 2026/27.

“L’inaugurazione sarà una vera e propria festa per tutta la comunità”, annuncia il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano. “Tra le tante opere portate a termine in questi anni è senz’altro una delle più significative, non soltanto per l’investimento, vicino ai 4 milioni di euro, di cui 3,1 finanziati dal PNRR, ma soprattutto per il significato di fiducia e di futuro che una nuova scuola, moderna, salubre, efficiente, dotata di tutti i servizi, porta implicitamente con sé”.

Il progetto prevede la realizzazione di opere architettoniche, paesaggistiche e impiantistiche finalizzate alla piena funzionalità, sicurezza e qualificazione degli spazi pertinenziali. In particolare gli interventi vedranno delle aree con superficie a prato destinate alle attività didattiche all’aperto, al gioco libero e alla permanenza dei bambini, oltre a svolgere funzioni di mitigazione rispetto alla viabilità e al contesto urbano circostante. Seguirà la messa a dimora di alberature, arbusti e siepi, per la qualificazione paesaggistica, il filtro visivo e la creazione di aree ombreggiate con la definizione di schermature vegetali lungo i lati esposti alla viabilità.

A caratterizzare l’intervento, progettato dall’architetto Andrea Sabbatini, anche la realizzazione di una seduta circolare “tipo arena” per lo svolgimento di lezioni e attività all’aperto, con la zona circondata da un boschetto collegato da un percorso in ghiaia alla grande tettoia lignea del complesso scolastico, a voler rafforzare il rapporto tra architettura e paesaggio naturale.

Completeranno l’opera la realizzazione di marciapiedi e percorsi pedonali privi di barriere architettoniche, di una viabilità interna di servizio, di una recinzione metallica lungo la strada, della recinzione dell’intera area verde e dei cancelli, sia il principale che quelli pedonali e di servizio. Previsti sia l’impianto di irrigazione che quello di illuminazione esterna per rendere fruibili gli spazi anche in orari notturni.

“E’ importante evidenziare – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri – come l’opera di edilizia scolastica sia stata realizzata nell’area dove già insiste la scuola primaria e la nuova palestra nel segno di una razionalizzazione dei servizi che ha dato vita ad una vera e propria “cittadella scolastica”. Anche l’area esterna che abbiamo deliberato andrà ad integrarsi con il vicino parco del Ponte Bailey, in piena continuità con il paesaggio circostante, dando vita ad un contesto di grande vivibilità dal punto di vista ambientale, sociale, salutare ed educativo”.