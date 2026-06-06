Todi, al via l’Amati Festival dedicato ai disturbi alimentari

Tre giorni di incontri, testimonianze e iniziative per sensibilizzare sul tema dei Dca e promuovere percorsi di cura e speranza

Taglio del nastro della terza edizione manifestazione “Amati Festival 2026” un evento culturale, musicale e sociale, che si svolgerà a Todi fino a domenica 7 Giugno. Il festival è organizzato dalla Associazione “Vega” e “Mi Fido di te”, nato con l’obiettivo principale di sensibilizzare il pubblico sul tema dei disturbi del comportamento alimentare (DCA).

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Todi Antonino Ruggiano, e gli assessori del comune Alessia Marta, Moreno Pierini, Elena Baglioni, il Vicesindaco Claudio Ranchicchio, la responsabile del Centro Francisci Laura Dalla Ragione, la coordinatrice del Centro Francisci Silvia Ferri, la presidente dell’associazione Mi fido di Te Mariella Venturi il presidente di Etab Leonardo Mallozzi e Massimiliano Donnari, in arte MaMo.

Quest’anno il festival puntato sul tema dell’accettazione della diversità da vivere come bellezza e elemento essenziale che rimarca unicità e particolarità. Lo slogan è:“Allenati ad amare il tuo cuore”.

“Le malattie travolgono la quotidianità di tutti noi ma esistono percorsi, come quello che stiamo portando avanti qui a Todi, che rappresentano una luce. Non nascondo la complessità del cammino da intraprendere ma ha ribadisco con fermezza l’importanza di riaffermare la possibilità concreta di superare le difficoltà. Troppo spesso inviamo messaggi di mancanza di speranza ai nostri ragazzi. È fondamentale, invece, cambiare rotta. Vedere tutti questi ragazzi partecipare attivamente a questo percorso è la dimostrazione più bella della vitalità e della bellezza della gioventù. Ringrazio ETAB e il suo presidente, Leonardo Mallozzi, istituzioni che vantano otto secoli di storia e un impegno costante sul territorio, la Dottoressa Dalla Ragione che ormai è istituzione, Mariela dell’associazione Mi fido di te e Mamo per aver donato questa opera d’arte”.

Mallozzi ha spiegato che il legame sostegno economico: “noi ne siamo tra i fondatori e ne seguiamo la crescita con una partecipazione profonda”.

“Questo festival è pensato, organizzato e vissuto dai ragazzi stessi – ha detto la Laura Dalla Ragione -, sono loro l’anima di questo progetto e la testimonianza più bella del valore di questo Festival. E’ importante per arrivare a risolvere i problemi dei disturbi alimentare intercettare il prima possibile la problematica per affrontarla con speranza. Il messaggio che possiamo dare è che si può guarire seguendo percorsi specifici”.

La mattinata si è chiusa con il Talk dello psicologo e psicoterapeuta Flavio Boschi dal titolo “L’inganno dello specchio” che ha sottolineato come l’immagine riflessa non sei “tu” ma “tu in quel momento”, altrimenti ogni cambiamento da l’immagine iniziale viene vissuta come un trauma che provoca ansia da separazione da quell’immagine che io ho memorizzato.

Domanica 8 giugno, giornata conclusiva del festival, l’appuntamento da non perdere è quello alle 18 con il Flashmob: Piazza del Popolo diventerà il palcoscenico a cielo aperto per l’energia delle scuole di danza del territorio. A seguire (ore 21) la sfilata “Intrecci” al Chiostro di San Fortunato che vedrà la partecipazione della stilista Grazia Marino in un’atmosfera suggestiva a lume di candela (Candle light).