Todi al top nella gestione delle opere del PNRR

Alla scadenza del 30 giugno, termine ultimo per rendicontare gli investimenti finanziati dal PNRR, il Comune di Todi risulta promosso a pieni voti. Tutte le opere pubbliche risultano infatti concluse e rendicontate nel pieno rispetto delle procedure e dei tempi previsti. “E’ una situazione che ha pochi uguali in ambito regionale ed anche nazionale”, tiene a mettere in evidenza il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano.

Nello specifico oltre 5 milioni di euro di lavori, riferiti a 12 diversi interventi, risultano ultimati e rendicontati ormai da tempo. Ulteriori 4 milioni sono invece completati e in stato di rendicontazione: si tratta del polo scolastico di Ponterio, pronto per essere inaugurato a settembre, e della mensa-auditorium della media Cocchi-Aosta, già in uso dallo scorso anno.

Un capitolo a parte è quello degli investimenti inizialmente ricompresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e più di recente usciti dallo stesso con decreto del Ministero dell’Economia che ne ha prorogato la scadenza al 31 dicembre 2027. A Todi ricorre il caso per il progetto della rigenerazione urbana, ovvero per la viabilità ed i parcheggi ai fini della mobilità sostenibile nel centro storico, per complessivi 5,4 milioni di euro. Nel merito risultano ultimati e in fase di rendicontazione gli interventi che hanno riguardato Via Menecali e Piazza del Mercato Vecchio, mentre resta da completare l’ascensore per la risalita da Via Termoli ai Giardini Pubblici, la cui attivazione avverrà entro l’autunno e quindi con oltre un anno di anticipo rispetto alla scadenza assegnata.

“Ritengo che il settore delle opere pubbliche del Comune – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Moreno Primieri – meriti un plauso particolare per aver gestito in modo perfetto un piano di investimenti pubblici storico senza errori amministrativi, senza contenziosi, senza ritardi nell’esecuzione e nei pagamenti”.

Dall’Amministrazione comunale si tiene a sottolineare come questi risultati siano stati portati avanti in un contesto ancora più complesso, vista la concomitante mole di altre opere non PNRR portate avanti, quali ad esempio il recupero e restauro della Torre dei Priori (1 milione di euro), del nuovo ascensore e parcheggi di Porta Orvietana (4 milioni), della riapertura del Ponte Bailey (1,2 milioni) e di numerosi interventi a valere su altri fondi: quelli GAL per la rigenerazione del borgo di Collevalenza o quelli regionali per l’efficientamento del Teatro Comunale, solo per citare due casi.

Opere pubbliche a parte, il Comune di Todi ha intercettato un altro mezzo milione di euro per dieci diversi progetti di digitalizzazione dell’ente, tutti realizzazi e rendicontati ad eccezione di uno, quello per il rafforzamento delle competenze del personale (51 mila euro), ancora in corso di realizzazione.

“A quanto realizzato proficuamente -in questi anni – aggiunge il Sindaco Ruggiano – andranno ora aggiunti, a riprova della grande capacità di progettazione messa in campo, gli interventi prossimi a partire, ovvero quelli per milioni di euro a valere sulle risorse aggiuntive dell’Area Interna, sui fondi del Complemento di Sviluppo Rurale ed ancora del GAL. Abbiamo difronte un’altra straordinaria stagione di opere pubbliche diffuse sul territorio e improntate all’attenzione per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile”.

In totale nel territorio tuderte risultano presentati, secondo i dati openpnrr, 108 progetti per complessivi 80 milioni di risorse complessive, numeri che ricomprendono altre opere, quali ad esempio il ponte di Montemolino, la tratta ferroviaria, i progetti afferenti alle scuole, e che danno la misura dell’alta capacità e qualità di spesa messa in essere a Todi.