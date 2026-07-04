Terni: un arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio

Nell’ambito di mirati servizi antidroga nel capoluogo, svolti anche da personale in borghese, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Terni hanno tratto in arresto un giovane straniero, in Italia con visto turistico, per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Nel pomeriggio di giovedì, una pattuglia in abiti civili ha notato una vettura condotta da un giovane, che si è rivelata sospetta per via dei suoi movimenti nella zona di via F.lli Cervi, dove una donna, dopo essere salita a bordo, ne è scesa poco dopo, allontanandosi repentinamente e facendo perdere le proprie tracce. Nel frattempo il veicolo sospetto è stato fermato in via Piave da un equipaggio della Sezione Radiomobile: il ragazzo alla guida si è mostrato visibilmente nervoso ed insofferente, inducendo gli operanti ad approfondire le verifiche portandolo in caserma, dove si è proceduto ad una perquisizione veicolare e personale, nel corso della quale sono state rinvenute 25 dosi di cocaina, del peso di circa 15 grammi, occultate negli indumenti intimi del giovane. Per lui è scattato così l’arresto e, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Terni, la successiva presentazione all’udienza di convalida per direttissima, fissata per il giorno successivo, all’esito della quale il Giudice, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Terni.

Il procedimento penale è pendente nella fase del giudizio di primo grado, per cui l’imputato non può essere considerato colpevole prima della condanna definitiva.